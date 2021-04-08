国家卫健委：每年为65岁以上老人提供健康管理和健康体检免费服务

人民网北京4月8日电 （记者崔元苑）今日，国家卫健委就医养结合工作进展成效有关情况举行发布会，这是国家卫健委以“奋斗百年路 启航新征程”为主线召开的“中国共产党为人民谋健康的100年”系列新闻发布之一。会上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东在回答记者提问时介绍，我国的老年人大多为居家和社区养老，形成了“9073”的格局，即90%左右的老年人居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。

“所以，我们提供医养结合服务的重点还是放在居家和社区。” 王海东表示，这几年主要围绕以下几个方面开展医养结合服务：

一是实施国家基本公共卫生服务项目，每年为65岁以上的老年人提供健康管理和健康体检免费服务。2019年，医养结合服务被纳入到基本公共卫生服务当中。

二是把老年人作为重点人群，提供家庭医生签约服务，优先满足老年人的需求。通过家庭医生签约服务，努力做到慢病有管理、疾病早发现、小病能处理、大病易转诊，为老年人提供基本的医疗和健康服务。

三是针对老年人迫切需要的上门医疗服务，提供上门巡诊、家庭病床、护理等服务，特别是满足失能、重病、高龄的老年人的刚性需求。同时印发加强老年人居家医疗服务工作的通知，促进这些服务规范发展。

四是支持鼓励有条件的医疗卫生机构特别是基层医疗卫生机构，开展养老服务、增设养老床位，提高老年人的医养结合服务可及性。同时大力支持社会办医养结合机构，为老年人居家养老提供延伸的医养结合服务，这方面医保也给予了很多支持。