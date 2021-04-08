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北京今天白天晴暖持续 夜间起部分地区有弱降水

2021年04月08日08:41 来源：中国天气网

　　预计，今天(4月8日)白天，北京晴间多云，最高气温20℃。夜间到明天上午，部分地区有弱降水，需注意防范。明天北京气温下降，最高气温将降至17℃，最低气温或仅有6℃。

　　昨天，北京天晴日暖，南郊观象台最高气温20℃。午后南风较大，平均风力在4级左右，南部、西部地区阵风5-6级。

　　今天，北京气温平稳，昼夜温差较大。北京市气象台今晨6时发布天气预报，预计，今天白天晴间多云，北转南风二三级间四级，最高气温20℃；夜间晴转阴，南部有零星小雨，南转北风一二级，最低气温8℃。

　　明天北京以多云为主，气温下降，最高气温将降至17℃，最低气温或仅有6℃。

　　气象专家提醒，近日北京昼夜温差较大，公众早出晚归适当调整着装，谨防感冒。今天夜间到明天上午，部分地区有弱降水，需注意防范。目前花粉浓度处于极高水平，杨柳絮进入高发期，易敏人群外出需加强防护。

(责编：崔元苑、杨迪)





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