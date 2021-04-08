“鞋门歪道”有损市场秩序

为新疆棉花点赞，消费者更加支持李宁、安踏等国产品牌，这本是爱国热情的自然流露，却被有心人当作了“千载难逢”的商机——近日有媒体发现，一款发售价1499元的李宁限量版球鞋，在网上被标出了48889元，涨幅达31倍。还有参考价1699元的国产品牌鞋，暴涨至29999元。安踏某鞋款，参考价为499元，炒价达4599元，涨了8倍多。

据了解，这些出售信息来自国内鞋圈某第三方交易平台，报道涉及的三款球鞋，价格均为平台卖家个人设定。也就是说，提价并非李宁、安踏等品牌的官方行为，也不是交易平台趁火打劫，而是一些想挣钱的个人卖家试图把“炒鞋”变成暴富大生意。

限量版球鞋有收藏价值，由市场定价本无可厚非，以前也出现过限量款球鞋价格翻几番的情况。但是，在没有显著的成本、稀缺性变化的前提下，从1499元一夜暴涨至48889元，已远远超过了鞋价正常的市场波动。而且，这次炒作明显是在利用人们的爱国热情，不能将其归为正常的商业投资。

最新消息是，这三款卖家要价过高的球鞋已经被下架，平台还对3名涉嫌恶意炒作的卖家采取了封禁措施。经平台核查，在卖家设定的价格下并无成交记录或只有极少数买家购买。

按常理推测，48889元一双的球鞋绝不是大众消费品。建议监管部门调查一下，是谁在买卖这些鞋款？是真实买家出于喜爱大方出手，还是商家串通，自编自演的虚假成交，只为忽悠“接盘侠”入局？

如果是真实成交，我们只能从道德上谴责卖家太过逐利，呼吁大家理性消费；但如果是有人联手组了一个“炒鞋”骗局，那就不仅是下架商品、封号了，还应拿起价格法、反不正当竞争法、消费者权益保护法等法律武器“亮剑”，还消费者一个公道，还市场一个干净秩序。

我国已经是世界第二大经济体，消费者爱国的方式应该更加成熟理性。对于这些明目张胆扰乱市场秩序的行为，不管其戴着什么样的面具，监管部门都应坚决予以打击，线上平台应及时予以清理，绝不能让投机者得逞。