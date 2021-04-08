清明假期消费保持较快增长

国家税务总局4月7日发布的增值税发票数据显示，今年清明假期期间（4月3日至4月5日），全国居民消费市场持续活跃，与去年清明假期相比保持较快增长，在疫情防控形势较为平稳的前提下，住宿餐饮业销售收入已超2019年同期水平。

据统计，今年清明假期期间全国零售业销售收入同比增长17.8%，两年平均增长10.9%，其中，粮油蔬果、自行车等代步设备、通信设备、服装鞋帽消费增速较快，分别增长41.9%、40.7%、25%、22%。

今年清明假期期间，受出行及返乡探亲需求集中释放带动，住宿服务业销售收入超过2019年同期水平。据统计，住宿服务销售收入同比增长91.5%，两年平均增长6%，其中民宿服务、经济型连锁酒店、旅馆增长较为平稳，同比分别增长90%、73.9%、64%，两年平均分别增长14.8%、7.3%、9.6%。餐饮服务销售收入同比增长81.7%，两年平均增长8.5%。

受周边旅游及多元化娱乐带动，旅游相关服务销售收入同比增长189.2%，文体娱乐业销售收入同比增长54.7%。（记者武亚东）