国家卫生健康委推进老年人失能（失智）预防干预试点

为从源头上减少老年人失能（失智）发生，国家卫生健康委印发《关于开展老年人失能（失智）预防干预试点工作的通知》，确定在北京、山西、辽宁、福建、山东、河南、湖南、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等13省（区、市）组织开展老年人失能（失智）预防干预试点工作。各试点省份积极响应，建立了由卫生健康行政部门、疾控中心、基层医疗卫生机构联动的工作机制。内蒙古自治区、广东省主动加入试点。

国家试点工作办公室组建了老年医学、慢性病防控、膳食营养、体育健身、心理健康等多领域专家团队，编制了《老年人失能（失智）预防干预试点技术方案》，开发了老年人失能（失智）预防干预工具包。为推动试点工作顺利实施，2021年3月，国家试点工作办公室举办老年人失能（失智）预防干预试点工作视频培训班，国家卫生健康委老龄健康司、中国疾控中心，试点省份省、市、县级卫生健康行政部门和疾控中心负责同志及业务骨干，基层医疗卫生机构相关工作人员共约300人参加培训并完成在线测试，取得良好效果。

近期，老年人失能（失智）预防干预试点项目将在15个省（区、市）的15个干预县（市、区）全面实施。项目将对所有干预县（区）进行包括慢性病自我健康管理、膳食营养、适宜运动等老年人失能（失智）防控健康教育；对失能（失智）高风险的老年人进行心脑血管疾病及危险因素管理、膳食管理、体重管理、放松训练、抗阻训练、八段锦运动锻炼等综合干预。试点工作的实施将有助于预防或延缓老年人失能（失智）的发生，提高老年人健康素养和健康水平，为在全国开展老年人失能（失智）预防干预工程积累宝贵经验。