4月6日贵报评论《谨防“小风筝”惹出大事故》，对每一个喜爱放风筝的人来说都是善意的提醒。

春回大地东风送暖，正是放飞风筝的大好时节。五彩斑斓形态各异的风筝漫天飞舞，点缀了人们多姿多彩的生活，神州大地到处春意盎然生机勃勃。记得还在上小学的时候，我就在手工课上按老师指点制作了一只非常漂亮的风筝，当它随风起飞展翅翱翔，心里那可是美滋滋。

放风筝虽能带来诸多乐趣，但由此产生的隐患也不容忽视。人们不时会发现，少数断线的风筝会不慎挂在架空电线、树梢等处，让人揪心。风筝一旦不慎挂在不该挂的地方，就会造成重大隐患，直接危及广大人民群众的生命财产安全。

近年来，因风筝不慎搭挂铁路电力线路导线以致部分列车晚点事件屡禁不止，一再给公众敲响警钟。不管是谁，如果在禁放区域违禁放风筝甚至造成严重后果，不但自身安全面临巨大危险，还将面临被依法严惩的风险。

平心而论，有些人不分场合不计后果随心所欲放风筝，并非存心以身试法，更多是由于自身欠缺相关的安全知识和法律常识。这就需要有关部门加强宣传引导，同时强化日常巡逻，及时摘掉搭挂在电线、树梢等处的风筝，排除险情，千方百计从源头消除隐患。

放风筝看似简单，却大有学问，既要掌握一定的技巧，更要熟知相关政策法令，绝非可以不分场合想到哪儿放就到哪儿放。