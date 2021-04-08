动画片问题点太多 用分级制消除隐患

5岁儿童看了动画片中的马桶饮料，也拿杯子在自家马桶舀水喝；暴力、犯罪元素，在动画片中有涉及……江苏省消保委日前发布的《动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告》显示，21部动画片共梳理出1465个问题点；8成家长支持进一步严格把控放映尺度。江苏省消保委呼吁出台动画分级制度，下一步将依法约谈涉及的动画经营相关方，对拒不整改的企业，将考虑通过公益诉讼等手段坚决维护未成年人合法权益。

21部常见的动画片竟然查出1465个问题点，且涉及到用语、剧情、动作、画面、场景等多个方面，严重危害着未成年人成长安全。动画片是孩子们的“精神食粮”，特别是低幼龄儿童，几乎每天都要观看动画片，而一旦他们模仿人物造型、动作、语言、情节等，很可能会产生不良行为，甚至造成死伤的严重后果。动画片所暴露出的问题点不容忽视，应对问题内容进行全面整改，并尽快出台动画分级制，让孩子们放心观看动画片。

长期以来，人们普遍认为动画片是小孩子看的东西，适合所有年龄层的未成年人，不具有危害性，对其内容缺乏仔细辨析。可事实上，经过一百多年的发展，动画片早已变得多元化，不仅种类非常广泛，而且针对不同年龄段的孩子，都有不同的作品。低龄和大龄儿童的动画片，比如《天线宝宝》和《熊出没》，就存在一定的差异性，需要选择性收看。还有一些针对成年人的动画片，里面掺杂了凶杀、爱情等情节，就更加不适合未成年人了。

我国动画片尚未分级，家长没有选择依据，对内容也不了解，往往会凭感觉或口碑，给孩子播放各种动画片。这就埋下了隐患，造成孩子在毫无防备的情况下，潜移默化地接收一些不良内容，影响孩子的心理健康成长。比如，暗黑元素符合未成年人猎奇、好奇的心理，在不加以引导提示的情况下，很可能助长青少年焦虑、压抑的情绪，甚至对于暴力行为产生认知偏差。

由于未成年人思想尚未成熟，缺乏辨识力、自控力，很容易模仿动画片中的内容，而一旦未成年人不慎模仿动画片中的暴力、犯罪行为，很可能酿成惨剧。例如，学《喜羊羊》把小伙伴绑在树上烧成重伤、模仿“光头强”刀锯妹妹鼻子、撑着伞从11楼跳下摔成重伤……这样的事例不胜枚举。

动画片并非适合所有年龄段的孩子，已然成为社会共识。监管部门应有所作为，针对调查暴露出的问题点，进行全面彻底的整改，并尽快推出动画分级制，按照年龄和内容区别对待，让孩子各有所选，让动画片实现分层观看，真正消除孩子成长中的安全隐患。