做到这几点 孩子春天蹿一蹿

春天是个生机盎然的季节。植物们纷纷地长叶，拔茎、开花；小动物们开始捕食来增加自己的营养。我们的小朋友也是一样的，也顺应自然规律，脱掉厚厚的棉装，到户外玩耍。这个时候，别让您的孩子错过一年里的快速生长期。

大量国内外文献资料和医生历年的门诊统计记录，都进一步印证了从“惊蛰”到“小满”的这段时间，是孩子们生长发育的一个快速阶段。如何让正处于生长发育期的孩子们别错过春天里的“猛涨期”呢？

保证足够的营养 要保证孩子生长发育所必须的营养物质，包括各种维生素、矿物质及微量元素。可适量补充维生素D、精氨酸、钙剂等，或多食用含这些较高的食物，如鱼虾、肉类、奶制品。

保证充足的睡眠 充足的睡眠有利于生长激素的分泌，晚22点到次日凌晨3点是生长激素分泌最旺盛的时期，故应保证孩子在22点之前入睡。中医讲“胃不和，则卧不安”，大量的食物会增加孩子胃肠的负担，从而影响其睡眠质量，睡前应尽量避免大量进食。

保证日光下活动 维生素D不仅影响钙的代谢，还是生长发育不可缺少的重要元素之一，其主要由人体皮肤经紫外线照射后合成，少部分从食物或补充品中摄入。25-羟基维生素D(25-OH-VD)是维生素D在体内的主要存在形式，晒太阳可以增加25-OH-VD的合成，促进钙的吸收。此外，运动还可以增加生长激素的分泌，故应保证孩子每日至少有2小时的日光下活动。

保持愉悦的心情 研究显示：很多情绪紧张、精神压力大或长期抑郁的孩子，体内生长激素分泌功能降低、分泌量减少，还会出现夜间睡不好、易惊醒的情况，睡眠质量也不佳，生长发育自然受到影响，造成生长缓慢而矮小。因此，让孩子保持愉悦的心情不仅有利于生长激素的分泌，同时可以促进营养的吸收、提高睡眠质量。

中药贴敷的应用 “儿科春季生长贴”是传统中医疗法的创新运用，将特制的中药膏贴敷于相应穴位，可以通过疏通经络和运行气血，调整脾胃功能，改善睡眠，促进骨骼与肌肉的发育，从而达到助长目的。

预防疾病的发生 中医讲“未病先防”，以增强正气、扶正祛邪、防止病邪侵害等方面入手，通过避其邪气、预防疠气、调摄饮食、体魄锻炼等方式达到预防疾病的目的。春季是过敏性疾病的高发期，当过敏原比如食物、花粉、宠物皮屑等侵入人体后，因孩子的免疫功能尚未发育成熟，容易产生过敏反应，从而影响孩子的生长发育，所以预防各种疾病的发生尤为重要。

文/李爱科（北京市鼓楼中医医院）