美白针一针就见效？打太勤当心血栓

你有没有对美容机构推出的“美白针”心动过？“美白针”真的可以一打就变白吗？踏青赏春的时节，安装一款识图软件挖野菜，真的可以做到安全又靠谱吗？影视剧中用手一捂就让人晕倒的桥段现实吗？最新一期“科学”流言榜出炉！其中，对3月份流传甚广的健康传言进行“打包”辟谣。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言

技术成熟 量子产品已“出山”

真相 目前市场上，各类“量子产品”层出不穷。这真的就代表着量子技术已经非常成熟，产品已经可以进入千家万户？市面上这些“量子产品”的共同特点是价格不菲、号称“功能强大”，其关于“科学原理”的神奇描述更是十分吸睛。其实，打着“量子+日用品”旗号的，一般都是在蹭概念、讲故事，甚至可能涉嫌诈骗。

“量子”是一个物理概念，由德国物理学家普朗克于1900年提出，是描述微观世界一个物理量的不可分割的最小单位。量子力学等量子理论研究进展很快，目前主要应用于量子通信、量子计算和量子精密测量，其他领域还没有实用化。量子水、量子鞋垫、量子眼镜等等，都是利用量子概念炒作。

如何辨识一件商品到底有没有用到量子科技？这要看它有没有用到量子的相干性、叠加性等特性，如果没有用上，那就是在蹭概念。一个更简单的识别方法是，记住现阶段量子科技还没有应用到大众生活中就可以了。

流言

“美白针”能一针见效

真相 不少医疗机构都推出了“美白针”，号称一针见效可以帮助皮肤彻底美白。其实，目前所有注射类美白产品都不靠谱，国家也没有批准相关产品。举例来说，一种常见“美白针”的主要成分氨甲环酸属于凝血剂，通常在围手术期作为止血药使用。氨甲环酸到底能不能美白，现在还没有科学定论。但可以确定的是，一旦长期、大剂量注射，会有造成血栓的风险。

此外，还有一些消费者在使用网络代购的进口美容产品。这些没有经过国家药品管理局批准的美容产品，在进入人体后可能导致感染、排异反应、过敏反应、皮肤溃烂等。

爱美之心人皆有之，但专家提醒，最好不要贸然尝试商家的推销。整形美容应该在安全的前提下进行，首先要做到对健康没有伤害，不能以牺牲保护性功能为代价来“变美”。

流言

麻醉药七氟烷可以“一捂就晕”

真相 影视作品中一捂就能让人昏迷的迷药，七氟烷就是其中之一，这是真的吗？七氟烷虽是临床上应用最广的麻醉药之一，但其使用也并非“一捂”那么简单。在临床应用中，医生通常会采用“潮气量法”或“肺活量法”进行吸入诱导，正常成年人在诱导麻醉阶段，佩戴呼吸罩吸入七氟烷的浓度在5%-8%，2分钟左右即会进入外科麻醉所需的无意识状态。

因为七氟烷很易挥发，所以使用中需要麻醉机这样源源不断提供麻醉剂的密闭通气回路。日常生活中是很难维持一定浓度、一定时间吸入七氟烷的，因此影视作品中那种“一闻就晕，一晕就晕好久”的状况很难发生。

从理化性质和药理学角度分析，目前所有的吸入麻醉药物均不可能达到几秒钟内使人意识消失。其实，相比于人们害怕的“一闻就倒”，反倒是口服摄入麻醉药物的危险更应引起公众的警觉，在多数使用麻醉药的犯罪案件中，不法分子都是将迷药掺入酒水、食品中，让受害人“中招”。

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识图软件挖野菜 既方便又靠谱

真相 不认识野菜不打紧，手机里下载一款植物识别软件，就可以去踏青挖野菜了？不靠谱。用识图软件“认野菜”来食用很危险。使用这些软件时，如果照片中缺乏花果等必要的信息，软件很可能会误判。万一误食毒芹、石蒜、白屈菜等有毒的野菜，就可能引发身体不适，甚至危及生命。

此外，野菜因未经历过人工选育，其含有的草酸等成分较高，容易引起肾结石、输尿管结石和胆结石。特别需要注意的是，常见野菜中的蕨菜含有生物碱以及“原蕨苷”，这种成分属于强致癌物，一定要避免误食。

120北京急救中心的医生提醒，如果进食可疑野菜后出现腹痛、恶心呕吐、头晕、腹泻、全身无力等中毒症状，应立即停止进食。如果患者意识清醒，可采取催吐的方法，以减少人体对毒物的吸收。同时，尽快拨打120急救电话，及时就医。最后，别忘了保留食物样本一并带给医生，便于诊断治疗。

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熬夜可以通过“补觉”补回来

真相 平时缺觉又经常熬夜，真的可以趁周末补觉弥补回来吗？想错了。如果睡眠质量比较差，即使周末“补觉”多睡一会儿，也不能减少平时缺觉所带来的风险。

有研究表明，平时缺觉，周末进行恢复性睡眠的受试者，其肌肉和肝脏的特异性胰岛素敏感性更差。也就是说，如果平常睡得少，想周末多睡一会儿补回来，可能反而加重了代谢紊乱。这种情况想要改善睡眠状态，还是不要盲目“补觉”，最好及时去医院就诊。

睡眠不足带来的影响主要有生理和心理两方面。生理上，睡眠不足会造成血压升高，消化功能下降，记忆能力下降，内分泌紊乱，出现心血管病、糖尿病等问题。心理上，睡眠不足会让人出现紧张、焦虑、情绪低落、烦躁、易怒等现象。

需要提醒的是，睡眠习惯受个体影响较大，一般可从三个方面来判断自己的睡眠是否健康，分别是睡眠时机、睡眠时长和醒后的感受。具体说，睡眠时机最好在晚间10点左右，睡眠时长为7至8小时，醒后没有出现精神状态不好、困倦、疲乏、记忆力减退、情绪不佳等情况。