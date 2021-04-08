定制家居行业面临数字化全新升级

日前，在今年中国定制家居产业峰会上，《中国定制家居产业趋势报告》的发布、5大主题的演讲，解读了中国定制家居产业2021的新趋势——升级。正如国家战略性新兴产业部际协调顾问、国家发改委重大项目办原司长马最良表示，定制家居行业目前已经走向了信息化发展阶段，定制家居行业要积极利用云计算、5G等数字化手段，不断升级现有的发展模式，增加产业链，并突破地产、供应链、设计、营销、服务等领域，实现产业链创新融合发展。

文、图/广州日报全媒体记者谭伟婷

趋势：集中火力在“人工智能”与“5G数字化手段”

早在2019年12月，联合国工业发展组织就授予广州首批全球“定制之都”案例城市称号，而在推动建设广州“全球定制之都”上，从化区政府已积极进行产业发展布局和规划。“从化将推动智能定制家居产业集群发展，顺应现代家居产业数字化、智能化转型新需求，全力打造‘人工智能+数字经济’应用新场景。”

事实上，对于消费者来说，“升级”最直观的感受，非智能数字化莫属，尤其在购房甄别配套时，智慧家居产品以及定制家居方案，是更有利于推动其“入市”的“诱惑”。华为技术有限公司智能协作副总裁张巧明也表示，华为将用数字化手段打造全场景的智慧家居产品与定制家居方案，实现智慧家居门店一站式服务，让消费者进店即有收获，所见即所得。目前，从化智能定制家居发展也已引进智能定制家居企业10余家，初步形成较为成熟的产业集群。据悉预计到2022年，在好莱客、煜丰实业等项目投产带动下，从化家居智能化产业预计可实现产值约60亿元，税收超5亿元。

亮点：一路“升级打怪练级”，行业迎来BIM整装时代

顾名思义，在家装行业酝酿、尝试以及实践多年后，以BIM科技为基础的全新数字化整装时代将正式开启，即实现从“看着效果图买家居”到“看着BIM做装修”的升级。BIM是建筑信息建模的英文缩写，它通过虚拟设计、体验和建设模拟、反复演练建造全周期，可以提前发现不足、优化项目组织、提高整体建造品质和效率。

据了解，目前尚品宅配、维意定制、欧派集团等品牌已经将BIM落地作为战略重点。对此，尚品宅配相关部门也告诉记者，今年会全面发力整装领域，“我们将世界建筑业成熟的BIM技术应用到中国家装领域，通过可视化技术让消费者在装修前就可以看到施工全过程、全工艺的真实模拟，让消费者看得明白、看得懂”。

观察：环保与文化“并驾齐驱”

随着新一代年轻消费群体的崛起，市场需求理念的变化，也让家居行业新趋势越来越明显，其中“高定设计”与“精装产品”尤其突出。极物设计CEO姚君在定制峰会上表示，设计应当以品牌为媒介，文化为语言，不限于某一行业，忠于中国传统文化，设计创新。通过设计，致力于为消费者打造拥有国际审美的更自然、和谐、舒适的生活空间，让家居产品呈现越来越多的东方意境，向世界展示中国的独特风采和中国的传统文化。这一点在近年市场上最明显的感受就是新中式设计方案的流行以及东方意境家具设计的融合。