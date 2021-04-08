北京环球度假区进入开园倒计时

北京环球度假区项目已进入开园倒计时。昨天，记者跟随通州区住建委工作人员探访施工现场，度假区周边市政道路、综合管廊的建设进入收官阶段——总长约54公里的53条市政道路目前已完成42.3公里，约占总体的80%，其中33条道路月底具备通车条件。总长约22.5公里的20条综合管廊，目前已完成约21.4公里，占总体的95.1%。

全长2700米、宽50米、设置双向六车道的度假区北街，是环球度假区内部的一条东西向交通干线，未来不仅将方便游客出行，还将成为园区后勤保障的重要通道。目前，大街上的车道线已经划好，路缘石已经就位，路侧绿化景观也生机勃发，工作人员正在细心调试信号灯、摄像头等设备。据介绍，度假区北街、颐瑞东路等33条市政道路，预计将在本月底前具备通车条件，剩余的20条道路也在加快工期进度。

记者发现，度假区周边53条路的名字中，有的来源于通州老地名，承载着不少居民的回忆。“这条新修的马路叫金庄二巷，虽然金庄村已经拆迁多年，但看到这名字，还是很亲切。”居民王立国是金庄村人，现在居住的回迁房小区就在环球度假区北侧，站在自家阳台就能望见园区里造型别致的哈利波特魔法城堡，“作为本地人，我是看着环球度假区一天天建起来的，希望开园后游人如织！”王立国憧憬着。

环球度假区内，抬头没有架空线，低头也不见井盖，“秘诀就在地下纵横交错的20条综合管廊。”通州区住建委相关负责人说，综合管廊，被誉为城市地下“生命线”，水、电、燃气、通信等城市运转所必需的能源都要依赖这条“生命线”，源源不断输送到各个角落。应用综合管廊后，如果管线出现问题，不必再对马路“开膛破肚”，施工人员在管廊内部就能维修。

跟随巡检人员，记者从综合管廊的检查口，顺着一级级的台阶往下，抵达管廊内部，眼前是一眼望不到头的长廊。幽深的长廊3米来宽，两侧分别是输往人工湖的高品质再生水管和用于园区灌溉的中水管，以及强电弱电通道。在管廊里每走一段，就能见到一扇被阻燃材料包裹得严严实实的防火门。“这只是水路管廊当中的一条支线。”巡检人员正说着，来到交叉口，隔壁的管廊中是输送自来水的管子，直径接近2米。据介绍，环球度假区20条地下综合管廊中，从支线管廊到单线管廊，从单舱管廊到五舱管廊，几乎所有的管廊结构形式都已覆盖。

地下综合管廊如此复杂，通风如何解决？通州区住建委相关负责人指着路面绿化带中一处半人多高的绿叶造型景观说：“这就是管廊的地面通风口。是专为环球度假区定制的。”据了解，过去，地下综合管廊的通风口都是个位于地面的“大箱子”，非常不美观，为了能让通风口与环球度假区的环境相协调，通州区在保证足够通风量的情况下，将通风口的高度和体积进行压缩，掩映在绿植中，成为了城市景观的一部分。

目前，通州区住建委已抽调精兵良将，成立市政监督组，重点保障环球度假区项目周边市政道路、综合管廊等市政配套基础设施的建设监管服务，全力保障环球度假区开园。