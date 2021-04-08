北京西单商业区有了移动疫苗接种车

昨天，位于西单国际大厦（觅食森林）门前的移动疫苗接种车正式投入运营。这个疫苗接种点的启用不仅有助于提高西长安街地区的疫苗接种效率，同时还充分利用西单商业区的人流优势，在为市民接种疫苗的同时，给过往的行人游客普及疫苗接种知识。

在西单疫苗接种点，街道工作人员和医护人员分工协作。街道工作人员负责现场秩序维护，引导接种人员高效完成接种；医护人员负责信息登记，健康问询，接种疫苗。双方配合默契，市民从录入信息到接种完疫苗只有5分钟，随后进行留观。

移动疫苗接种车经过了规范改造和严格消毒，车身印有醒目的接种疫苗标识，两个车门作为入口和出口。车内共设置了两个接种台，日接种量可达到280剂。车上配备有电脑、冷藏箱、空调等完备的硬件设施，保证接种全流程便捷、安全、可靠。

据西长安街街道西单地区负责人介绍：目前移动疫苗接种车运行时间暂定到4月底，每日开放时间为10时至11时30分，13时至16时30分，接种人员不需要提前预约，没有地域限制，只需要带上个人有效身份证便可前往登记。下一步，西长安街街道也会根据该点运行情况，优化工作方法，完善工作机制，为市民提供更好的服务。