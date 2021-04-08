外卖禁用不可降解塑料袋

本市建成区范围内外卖禁止使用不可降解塑料袋；全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料咖啡搅拌棒；本市禁止生产、销售一次性塑料棉签……北京市市场监管局昨天发布塑料污染治理工作详解，对禁止生产、销售的塑料制品，重点行业中禁止、限制使用的塑料制品等内容进行了梳理。

按照规定，本市禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋；禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具；禁止生产、销售一次性塑料棉签。不过，可降解塑料购物袋、塑料连卷袋不包含在禁止范围内，仍可正常生产、销售。

对于餐饮业来说，全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；五环以内、首都国际机场、大兴国际机场区域等多处本市建成区外卖（含堂食打包）服务禁止使用不可降解塑料袋；本市建成区、景区景点堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具，包括刀叉勺等。自2021年7月1日起，全市餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料咖啡搅拌棒。

对于会展业来说，本市建成区举办的各类展览、展会活动禁止使用不可降解塑料袋。