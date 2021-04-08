北京：新建菜市场不宜小于500平方米

北京市地方标准《社区菜市场设置与管理规范》在市市场监管局网站上发布，新规范将从7月1日起实施。依据新规，社区菜市场食品安全可追溯；菜市场宜实行统一电子结算，可采用老年卡、电子支付等便民方式结算。

“分类垃圾桶”成标配

社区菜市场该建多大？按何种标准设置？规范提出，新建菜市场建筑面积宜按每千人50平方米-100平方米标准规划配置，不宜小于500平方米。应按服务半径不小于800米，服务人口0.5-2万人左右的标准配置。

考虑到部分消费者的停车需求，“停车区”被写入了规范中。其中，新建、改造菜市场应规划临时卸货场和非机动车停放区，并有明确标识。有条件的市场宜根据市场规模设置机动车停放区，有条件的市场还可建设电动自行车集中停放和充电设施。不过，考虑到消防安全，规范明确提出，室内不应为电动自行车、叉车等电动车充电，且不应停放。

“垃圾分类”也被写入了即将实施的规范中。规范提出，社区菜市场应按垃圾分类要求配置废弃物收集容器。每个摊位应设置密闭式垃圾桶或垃圾箱，有条件的应配备封闭的垃圾分类处理间。

新建市场应配置厨余垃圾就地处理设施。已建成的市场厨余垃圾产生量每日达到10桶及以上的（以每桶240L容量计），应配置厨余垃圾就地处理设施；厨余垃圾产生量未达到每日10桶的，宜配置厨余垃圾就地处理设施。同时，宜推行“净菜上市”，从源头加强监管，控制厨余垃圾产生量。

可用老年卡等方式结算

规范还对社区菜市场内的布局进行了详细规定。其中，蔬菜经营区营业面积不应少于市场总营业面积的1/3。食品摊位的设置应做到生熟食品分开，鲜活食品和其他食品分开，预包装食品和散装食品分开，待加工食品和直接入口食品分开。熟食品、酱菜调味品、品牌专营食品、清真食品及需现场加工的食品等应设专间经营。

新规范特别将此前老规范中有关“活禽加工”的内容全部删除，明确规定“场内不应经营活畜禽”。

在结算和线上购物方面，菜市场宜实行统一电子结算，可采用老年卡、电子支付等便民结算方式。此外，有条件的菜市场宜开设线上服务区。

实行“先行赔付”制

社区菜市场的食品安全有保证吗？食品可追溯吗？记者注意到，规范提出要建立食品安全追溯制度、贮存管理制度、卫生责任制度、安全保卫制度、商品抽检制度、垃圾分类日常管理制度、计量管理制度、消防管理制度、用水用电制度、防汛管理制度、应急管理制度、经销商档案管理制度、市场承诺制度、合同管理制度、投诉制度等。

例如，应对所有入场经营者设立信用档案，发现失信违规、违法经营或商品质量问题时应记录在册，并公示。

在处理消费纠纷投诉时，一旦出现损害消费者利益现象，应尽量现场解决。对顾客造成实质性损失的，菜市场应先行赔付。对顾客投诉应及时受理并处理，并向当事人反馈处理结果。