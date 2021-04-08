延迟退休 你准备好了吗？

新华社发

王兴泽

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寇海萍

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袁卫生

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王佶敏

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董亚蓉

本报记者 高 炳摄

渐进式、有弹性、有差别地实施（新闻回放）

——权威专家前瞻延迟退休改革动向

日前公布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，按照“小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾”等原则，逐步延迟法定退休年龄。

这些原则分别指的是什么？接下来到底怎么改？记者专访了人社部中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚。

■ 小步调整

每年延迟几个月或每几个月延迟1个月

金维刚：小步调整简单理解就是延迟退休改革不会“一步到位”，而是采取渐进式改革，用较小的幅度逐步实施到位，每年延迟几个月或每几个月延迟1个月，节奏总体平缓。

也就是说，政策实施后，退休年龄线会往后慢慢推。比如说，原本满50岁退休的女性，政策实施后，第一年，变成50岁1个月或几个月退休。不同年龄段的人，退休年龄不同。以此类推，经过若干年过渡期完成改革。

可以确定的是，改革前期，临近退休的人，只会延迟1个月或几个月，不会出现一下子晚退休几年的情况。

对年轻人来说，延长的退休年龄幅度会大一些，但未来有很长的过渡期和适应期。

■ 弹性实施

个人会有自主选择提前退休的空间

金维刚：延迟退休不会搞“一刀切”，不是规定每个人必须达到延迟后的法定退休年龄才能退休，而是要体现一定的弹性，增加个人自主选择提前退休的空间。

这是延迟退休改革最大、最重要的特征。

客观地讲，不论是从不同职业群体、不同岗位的就业稳定性和工作强度看，还是从个人身体状况、家庭需求和价值追求看，都存在较大的差异，由此产生的诉求各不相同，有的人希望多工作，有的人希望早退休。

延迟退休改革，应该充分考虑这些多元化需求。在统一实施的基础上，结合我国的现实国情、文化传统以及历史沿革等情况，增加弹性因素，允许个人根据自身情况和条件，选择提前退休的具体时间，充分体现改革的灵活性和包容性。

■ 分类推进

不同群体、不同性别将继续保持退休年龄差异

金维刚：延迟退休不是“齐步走”，而是要与现行退休政策平稳衔接。

我国现行法定退休年龄男职工60周岁、女干部55周岁、女工人50周岁，政策有所不同。实施延迟退休改革将区分不同群体，采取适当的节奏，稳步推进，逐步到位。

对于现有不同职业、地区、岗位存在的一些政策差异，改革后也会保持政策延续性，确保政策调整前后有序衔接，平稳过渡。

■ 统筹兼顾

配套政策和保障措施需协同推进

金维刚：延迟退休不能“单兵突进”。延迟退休改革是一项系统工程，与之相关的配套政策和保障措施非常多，需要统筹谋划、协同推进。

一方面，过去一些与退休年龄相关的政策，要随着延迟退休进行相应调整；另一方面，延迟退休改革也会带来一些新问题和新挑战，需要有相应的配套措施及时跟进。

比如如何通过更有针对性的措施促进大龄劳动者就业创业？如何更大力度对就业困难人员、特别是灵活就业人员给予社保补贴，帮助其再就业？如何进一步加大对大龄失业人员的保障力度，开发适合大龄劳动者的岗位？还有修订相关法律法规等等。

只有统筹兼顾，配套措施到位，才能确保延迟退休改革平稳落地、顺利实施。

（据新华社电）

“90后”

做好本职 到时再说

● 王兴泽 山西省阳城县

很长一段时间以来，延迟退休都是大家热议的话题，甚至一次次冲上微博热搜。网上流传着一张退休年龄对照表，很多网友调侃：“90后”看了高兴不起来了。

我今年26岁，我所在的全媒体采编部有29人，其中14个是“90后”。如果按照目前的渐进式改革方案，年轻人延长的退休年龄幅度会大一些，所以一半的人都会受到比较大的影响。几年以内，我也会组建家庭，如果我的父母延迟退休，下一代的抚养成本可能也会增加，身边的“90后”同事也有类似的担忧。

现在，我主要负责县里的各种新闻报道工作，每个月都有需要完成的目标任务。因为专业对口，所以做起来得心应手，也乐在其中。但是，随着年龄的增长，体力和精力会不断下降。延迟退休后，我会担心自己不能胜任一些工作。

在延迟退休面前，以上这些担忧是人之常情，也是不可避免的。但是作为一名媒体人，我更习惯站在一个更大的角度去看待这个问题。中国人口老龄化趋势加快，劳动年龄人口数量减少幅度在增加，必定对国家的经济社会多方面产生重大而深刻的影响。我希望国家能一直很好地发展，只有国家发展得好，个人才能好。所以对延迟退休政策，我是理解并接受的。

对我们年轻人来说，延长的退休年龄幅度可能会大一些，但未来还有很长的过渡期和适应期。在这段时间里，我会去积极调整自己。同时，也期待政府能出台更多与之相关的配套政策和保障措施。

正常工作的前提是有个健康的身体。希望政府能进一步完善医疗保障体系，提升基层医疗服务水平，为大龄劳动者提供更好的体检服务和医疗资源。此外，延迟退休后，希望针对大龄劳动者出台更多人性化的举措，比如延长年假、适当减轻工作负担、开发适合大龄劳动者的岗位等。

“退休”这件事对我来说好像还有些遥远。我想等到自己退休的时候，国家的社会保障体系肯定会更加完善，相关政策也会不断调整优化。我觉得没必要太担心。现阶段，我更想做好眼前事，在自己热爱的记者岗位上发光发热。

本报记者 付明丽整理

“80后”

国家需要 坚决服从

● 寇海萍 山东省滨州市

我今年40岁，担任一个行政综合部门的副职。前些年一直做刑警，常常出差办案，也常常经历一线抓捕。现在转做行政，依然很辛苦，只是不再那么危险。很多人不明白警察的工作性质，以为警察都是电视剧里无所不能的英雄。其实，和平年代里，警察是业务种类最多、也是工作性质最危险、最复杂的职业之一，没有那么明确的内勤外勤之分，也不会是一成不变的警种岗位；年休假、双休日、国家法定节假日更是与我们无缘。紧张疲惫时常有焦虑和透支生命的感觉，同事们也常打趣：真想好好歇歇，等退休不用上班就好了！但看到那些面对“大风大浪”都很淡定的老同事们接受采访时泣不成声，我突然不敢想象“退休”俩字，不能想象当我再也不能穿警服时会有多难过。我发了条朋友圈：虽然大家天天累得说盼着退休，但是真不敢想象真退休的那一天。

对于延迟退休，我觉得只要国家需要，就无条件服从，这是我们的职责，也是我们的习惯。而且，我内心深处还有一个原因。我工作虽早，入警却晚，参加招警考试之前我当过教师、做过传媒人，进入警界比同龄人晚了8年。当上了警察才发觉，这才是我想要的生活，这就是我想做的事业，内心深处总希望把入警前那8年补回来，因为在这个职业中，我和同事们相比差得还很远，要学的东西还有很多。

眼下孩子们慢慢长大不再让我那么操心了，我想在身体条件允许的情况下，能为自己所爱的这份事业再多做点儿，能有机会多去带带年轻同志，把我所经历过的、感受过的经验潜移默化地传给他们。

“80后”

提前充电 迎接挑战

● 袁卫生 江西省遂川县双桥乡

根据第二次全国人口普查数据，中国是全球唯一的老年人口过亿的国家。延迟退休的话题由来已久，民间一直议论纷纷，而国家之所以迟迟未启动，是因为涉及人员多，牵涉领域广，关注度高，可谓牵一发而动全身，必须慎之又慎。

对于延迟退休，我个人觉得，这是个非常严肃的话题，必须通盘考虑，广泛调研论证。宁愿迟出台，也要将阻力和副作用降到最低，不能因噎废食。对于中国这个人口基数大、老龄化严重的国家，延迟退休年龄要采取弹性制度，充分利用一部分高技能、高素质人员的人力资本存量，但必须通盘考量，不能在年龄上“一刀切”，比如一个专科生和一个博士生毕业后开始工作，两人都到60岁退休，工作时长会有相差，甚至可达数年，因此弹性退休应是必然趋势。

作为一名“80后”，在延迟退休这个问题上必须未雨绸缪，从现在起做好以下准备：一是兢兢业业工作，切不可做一天和尚撞一天钟，否则延迟退休失去了初衷；二是强健自身体魄，有足够的资本为国家作更大贡献；三是端正学习态度，自学和培训常态化，补足教育和技能“短板”，应付日益科技化岗位，高工作效率。

朱 磊 刘祖刚整理

“80后”

未来还远 过好当下

● 王佶敏 浙江省杭州市拱墅区

前几天，在与朋友聚会时有人说，“十四五”规划和2035年远景目标纲要里已经明确了延迟退休，相关部委也在制定政策方案。话音未落，我们好几人竟不约而同地脱口而出：“我现在已经想退休”的玩笑话。

细一琢磨，自己这个“85后”自从本科毕业后就进入到公务员队伍，今年已是第12个年头，经历了3个不同岗位的锻炼，算是一名年轻的“老干部”。

坦白地说，我并没有对“延迟退休”有过分焦虑或忧心。首先，这是国家对人均预期寿命提高、老龄化社会来临、劳动力结构变化等因素综合判断得出的结论，涉及每一个人，必定会充分考虑每个群体的特殊性，保证公共利益最大化。其次，于我这个青年干部而言，只需用心解决“今日之事多烦忧”，把迎接每一天的挑战当作锻炼，“明日之事未可知”，距离退休尚有二十余年的时间，那时候的社会形态、生活水平和个人的身体状况都不得而知，为何要杞人忧天、急着烦恼遥远的未来？再者，国家也提出了“小步调整”的改革原则，说不定在某一天，我就适应了这样循序渐进的改革节奏呢。

靴子落地，我也可以提前为退休后的生活和想发展的兴趣爱好做好长远的打算。我喜欢戏剧、旅行，也曾想象年纪大了，开一间文艺主题咖啡馆或者书吧，与陌生人分享我的喜好和品位。为了努力实现这个目标，我固定学习爵士舞，既锻炼身体又发展爱好，同时，我选择购买一份商业养老险，以补充将来的养老金，让晚年生活有更多可个人支配的自由。

我想，延迟退休也意味着需要开发适合大龄劳动者的岗位，出台灵活就业的配套政策。对于一些确实身体状况频出的劳动者，也可考虑将其延迟退休转变为灵活退休，最大程度保障个人的选择权。

本报记者 窦瀚洋整理

“60”后

医者生涯 不舍离开

● 董亚蓉 陕西省西安市

早晨，穿上白大褂走进长安医院的诊室，患者已排起了队。我赶忙坐下，按序接诊，一天的工作就这样开始了。忙忙碌碌，时常顾不上喝口水，但只要在岗位上，我心里便感到充实、满足。

不知不觉间，自己已经52岁，距离法定退休年龄只有3年。夜深人静时，我常问自己：即将退休，是否甘心？说心里话，医者生涯，我舍不得离开。

平日里，我在疼痛科上班，对于人间病痛疾苦，多了几分更直观、真切的感受。通过治疗，看着患者减轻痛苦，欣慰感油然而生。

前几天，看到关于延迟退休的新闻，我心里挺高兴。身为“65后”，在延长的工作时间里，我打算进一步提升自己：

首先，努力让患者有更佳的就医体验。来疼痛科的患者，很多伴有焦虑情绪。拉拉家常、谈谈孩子、轻声细语，有助于缓解紧张不安。前一阵子，患者王大姐的关节痛苦不堪。做完治疗后，我把电话号码给了她，嘱咐随时咨询，我一定会抽空回复。后来，王大姐病痛减轻，发来感谢的消息，说我给了她莫大的安全感。于我而言，患者的信任和肯定换来的是职业成就感。从这点上说，我们与患者之间是在相互成就。

与此同时，跟上年轻人的步伐同等重要。工作年限延长，让我远离退休后的信息闭塞，多了与年轻同事的相处时光。他们有活力、有想法，个个是“网络达人”。这几年里，我要多请教年轻人，精进电子办公等操作技能。

有时候，和好友们一块聊天，我常说只要社会有需求，我愿意工作到70岁。因为对医生而言，诊室就是我们的“战场”。只要“战斗”需要，“战士”义无反顾。

本报记者 高 炳整理