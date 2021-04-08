将建快递业限制过度包装行业标准

数据来源：国家邮政局

记者日前获悉：国家邮政局计划4月正式启动过度包装专项治理，依据今年3月正式实施的《邮件快件包装管理办法》（以下简称《办法》），争取利用一年时间，有效遏制过度包装等违法违规行为；同时，到年底电商快件不再二次包装率将达80%。

近年来，我国邮政快递业实现跨越式发展，快递业务量稳居世界第一。在行业快速发展的同时，快递包装问题也给环境保护带来一定压力。《办法》围绕邮件快件用什么包、怎么包、怎么管三个关键问题，明确了制度设计和条款内容。这又对寄递企业、用户、邮政管理部门将会产生哪些影响？

寄递企业应当建立健全包装管理制度

《办法》明确规定，寄递企业应当建立健全包装管理制度，使用统一的商标、字号或者寄递详情单经营寄递业务的，商标、字号或者寄递详情单所属企业应当对邮件快件包装实行统一管理。

国家邮政局有关负责人表示，根据《办法》，寄递企业应当严格执行包装物管理制度，采购使用符合国家规定的包装物，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用；鼓励寄递企业采购使用通过绿色产品认证的包装物，规定寄递企业通过宽度较小胶带、加强结构性设计、推广使用电子运单、选用尺寸合适的包装箱等措施减少包装物用量；针对一次性塑料产品替代、包装物中重金属含量和苯类溶剂残留管控等问题，明确企业责任，强化源头治理。此外，寄递企业应加强对协议用户的引导和管理，推动共同落实绿色包装要求。

同时，要求寄递企业按照环保、节约的原则，合理进行包装操作，不得过多缠绕胶带，尽量减少包装层数、空隙率和填充物；鼓励寄递企业建立健全工作机制和回收流程，对包装物进行回收再利用。

用户不宜提出过多缠绕胶带等要求

加强邮件快件包装管理，需要多方协同共治。《办法》的出台，对用户寄快递将产生什么影响？

国家邮政局有关负责人表示，邮件快件包装涉及生产企业、寄递企业和用户等多方主体。用户是寄递服务中重要的参与者和影响者，快递包装绿色治理离不开用户的配合和支持。

该负责人表示，用户应当遵守邮件快件包装的基本原则和一般要求。《办法》规定，包装邮件快件应当坚持实用、安全、环保原则，符合寄递生产作业和保障安全的要求，节约使用资源，避免过度包装，防止污染环境。

用户应配合寄递企业落实有关要求。例如，对快递员依照规范进行的包装操作，用户不宜提出过多缠绕胶带等不合理的要求；自备包装物不符合规定，快递员要求更换或者代为更换的，用户不得拒绝或阻碍；对寄递企业投入使用的可循环包装物，收件人应当在取出内件后将可循环包装物归还快递员。

国家邮政局有关负责人呼吁广大用户积极参与、认真配合邮政管理部门和寄递企业的相关工作，便捷快递人人享有，绿色快递人人有责，共同为构建绿色快递、建设美丽中国做出贡献。

要初步构建防止过度包装的长效机制

在防止过度包装上，邮政管理部门将采取哪些措施？

国家邮政局有关负责人表示，要推动出台快递业限制过度包装要求行业标准，结合行业实际进一步细化过度包装的认定依据，方便全行业操作执行；组织开展过度包装专项治理，争取利用一年的时间，有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制；加强常态化监管，不断提升寄递企业规范包装操作的意识和能力，营造抵制过度包装、避免过度包装的良好氛围。

据介绍，为落实《办法》，国家邮政局将出台配套规定，如落实《固废法》等上位法规定，强化有机衔接，研究出台行业生态环保信息报告、包装操作规范备案等方面的配套制度。同时严格行政执法，按照“谁执法、谁普法”的原则，指导各地邮政管理部门针对包装统一管理、使用符合标准包装、协议用户引导和管理、包装操作规范制定和备案、包装操作培训、避免过度包装、行业塑料污染治理等方面强化监督管理和行政执法，持续抓好法律和规章规定的贯彻落实，确保相关规定在行业内落地生根。

为构建长效机制，国家邮政局有关负责人表示，计划在2022年4月份，也就是《办法》生效实施一周年后，组织开展专项执法检查，强化实施监督，确保《办法》得到有效的贯彻落实。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 14 版）