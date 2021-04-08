全国农村卫生厕所普及率超68%

本报北京4月7日电 （记者郁静娴）7日，农业农村部召开全国农村厕所革命问题摸排整改工作视频会。记者从会上获悉：2018年《农村人居环境整治三年行动方案》实施以来，农村厕所革命取得积极进展。截至2020年底，全国农村卫生厕所普及率达68%以上，每年提高约5个百分点，累计改造农村户厕4000多万户。

农村改厕必须办实办好。会上指出，当前，一些地方仍存在盲目下指标压任务、改厕技术模式不适应当地实际、工程质量不高、后期管护不到位等突出问题，必须坚决反对、予以纠治，切实提升农村改厕质量。会议要求，抓好关键环节，在全国范围内对2013年以来各级财政支持改造的农村户用厕所进行拉网式排查，重点聚焦目前不能使用或不能全年使用的厕所和改厕工作中可能存在的目标任务不合理、推动方式简单化、技术模式不科学、质量把控不严格、管护机制不健全等情况。对于摸排出来的问题，要拿出针对性处置方案，能立行立改的抓紧改，其他的要明确整改时间表、路线图，确保整改到位。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 13 版）