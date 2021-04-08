人民时评：帮老年人远离诈骗陷阱

每个人都会变老，让老年人不仅老有所养而且安心舒心，需要全社会来共同努力

日前，有媒体公布了多起老年人被骗案例，包括诱导老年人出售房产，设赌局掏空老年人钱袋子，送小礼物诱骗老年人购买“三无”保健品，等等。以案释法，普及老年人防诈知识，有利于让社会进一步重视起老年人反诈的课题。

近年来，针对老年群体的诈骗犯罪时有发生，五花八门的诈骗“套路”让许多老年人防不胜防。这些骗局有一些共同点，往往有组织、有预谋，一般都先给些“甜头”，骗取老年人信任，等老年人逐渐放下防备，再悄悄揭开陷阱盖子。以多地出现的“免费鸡蛋”圈套为例，诈骗周期一般持续8天左右，前3至5天为造势阶段，通过发放宣传单、赠送鸡蛋、抽奖、播放电影等方式，吸引老年人到场，之后2至3天为实施阶段，诈骗分子假扮成专家现身讲课，夸大保健品功效，忽悠老年人购买。反诈防诈，不能忽视老年群体。织牢“防护网”很关键，要用法律和技术为老年群体的权益护航。

法治具有根本性、全局性、稳定性和长期性的特点。用好反诈防诈的法治利器，需要完善立法，加大监管和执法力度，在对诈骗分子强化打击的同时，进一步加强对黑灰产人员的打击、对失信人员的惩戒。近年来，《网络安全法》《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等法律法规相继出台，为打击针对老年人的诈骗提供了有力武器。

很多针对老年群体的诈骗犯罪，都属于电信诈骗，老年群体获得信息的渠道较为单一，对各种骗术了解不多，容易上当受骗。要加强联防联动，进一步推动电信运营商与互联网公司、银行数据联动处置，以及失信用户数据共享。当发现老年人在短期内手机信息异常、通话异常、银行账户异常等情况，相关单位应给予特别关注。每一个环节联起手、加把力，才能帮老年人远离诈骗陷阱。推动技术创新，加大诈骗反制技术研究和态势监测预警，也有助于遏制诈骗犯罪。推进电信网络实名制、用大数据建模对诈骗行为挖掘分析、智能识别涉诈账号并及时中止交易……用好科技的力量，可以事半功倍地护佑老年人权益。

还有一项防诈举措不能忽视，就是为老年人提供“情感后盾”。家庭和子女，应主动帮助老年人远离套路营销。除了向老年人多科普诈骗套路、多聊聊社会动态、多进行风险提醒，还要关注老年人情感需求、思想心理状态。走入人生的暮年，对孤独的害怕、对陪伴的向往、对健康的渴望，成为老年群体的主要期盼，也容易成为诈骗团伙牟取非法利益的突破点。当推销假冒伪劣保健品的人天天上门嘘寒问暖，“比儿女都暖”，有的老年人便心甘情愿地购买“三无”产品。

莫道桑榆晚，人间重晚晴。家人的关心帮助，可以有效帮老年人形成预防诈骗免疫力，提升老年人自我保护意识和能力。帮老年人远离诈骗陷阱，需要不断完善养老服务，更好满足老年群体的美好生活需要。每个人都会变老，让老年人不仅老有所养而且安心舒心，需要全社会共同努力。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 07 版）