中国应对疫情的成绩有目共睹

中国拥有全球领先的组织能力，基于科学应对疫情，在抗疫过程中保持高度透明，同世界卫生组织进行了充分合作

2020年，中国经受住了新冠肺炎疫情的考验，成绩有目共睹。中国如何能够完成这些令人难以置信的壮举？原因是多方面的。

中国拥有全球领先的组织能力。10天左右时间建成两座传染病医院；短时间内在千万人口的城市开展全员核酸检测……这些在很多西方国家民众眼中难以想象的事情，中国都做到了。

中国基于科学应对疫情。西方一些人将疫情政治化。美国一些政客对新冠肺炎疫情轻描淡写，美国政府在疫情之初甚至不建议民众戴口罩。更糟糕的是，西方一些媒体批评中国的科学防疫政策。当中国通过“封城”、扩充重症定点医院和救治床位，实施社区封闭式、网格化管理，推广个人“健康码”等措施全力防控疫情的时候，西方一些媒体却批评这些做法是“不讲人权”。而事实是，中国拯救了生命。

中国在抗疫过程中保持高度透明。新冠肺炎疫情出现不久，中国科学家很快识别病毒，并在国际上共享病毒的基因组测序数据。2020年1月底，中国的医生已描绘了新冠肺炎患者的临床特征、人际间传播、基因组特点以及流行病学特征，并在英国医学期刊《柳叶刀》发表研究论文，向全世界警示新冠病毒带来的威胁。

中国同世界卫生组织进行了充分合作，这让那些阴谋家感到沮丧。西方一些人诋毁中国抗疫，这些都是政治操弄。他们对2019年年底意大利、法国、美国出现新冠病毒踪迹的事实视而不见。

中国的英雄包括各行各业的工作者。从医护人员到政府官员，从工人到快递员，每个人都作出了奉献并孜孜不倦地工作。志愿者们也发挥了重要作用，数百万名注册志愿者深入社区开展健康监测、入户排查、困难帮扶等志愿服务。

中国采取最全面最严格最彻底的疫情防控措施，在遏制病毒传播和恢复经济方面发挥了关键作用。中国秉持人类命运共同体理念，体现在支持全球抗疫的具体行动中——比如，中国向有急需的发展中国家提供新冠疫苗援助，并向40多个国家出口疫苗。

总而言之，中国出色应对了疫情。虽然一些抗疫措施无法简单照搬到西方，但美国可以学到很多东西。过去几年，一些冷战狂热者和美国例外主义的拥护者破坏了美中关系。事实上，美国需要客观地了解中国。没有任何民族或文化是完美的，我们可以而且必须互相学习。

（作者为美国国际关系学者）

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 03 版）