“一元复始 万象更新” 茅台葡萄酒启动品牌新纪元

4月5日，“一元复始 万象更新”茅台葡萄酒品牌新纪元新闻发布会与“齐心奋进新征程，同心共赢十四五 ”茅台葡萄酒战略新品上市发布会在成都举行。

茅台葡萄酒公司党委书记、董事长司徒军表示，茅台葡萄酒将通过自身发展增强消费者对中国葡萄酒的正向认知，以文化塑造葡萄酒东方美学，增强中国葡萄酒品牌价值。将加大葡萄酒酿造工艺研发投入，提升中国葡萄酒酿造工艺，以高品质产品重塑消费者对中国葡萄酒认知，发出“中国声音”，凸显“中国形象”。

茅台葡萄酒公司党委副书记、总经理范雪梅表示，茅台葡萄酒将聚焦茅台品牌优势、产品品质优势、利他思想，将品牌文化、产品品质、服务营销做到极致。

围绕“三大核心优势”，范雪梅表示，茅台葡萄酒将通过推进五大举措助推茅台葡萄酒“十四五”战略目标的实现。

一是要依托茅台葡萄酒公司发展的规模效应，做稳做强存量市场，并通过百家体验店建设、召开千商大会等举措，与区域头部经销商建立合作，进入主流市场，做大增量市场。同时，引进和应用数字化及区块链技术，建立符合市场发展的营销体系，制定精准营销计划。

二是以“茅台质量、茅台标准”持续提升产品品质，推出国粹系列高品质产品。

三是在3—4年时间里，实现茅台葡萄酒主板上市，通过上市，实现股权改革，整合优势资源，实现茅台葡萄酒高质量发展。

四是在2024年完成生产工厂搬迁，释放5万吨生产产能，为未来中国葡萄酒消费市场的增长做足准备。

五是做好茅台葡萄酒文化的传播，讲好中国葡萄酒故事，发掘和形成自身独有的品牌调性，以文化为推手，引领品牌发展。