“汉酱·匠心传承”文物保护公益基金启动

4月5日，“汉酱·匠心传承”文物保护公益基金在成都武侯祠启动。启动仪式上，全国汉酱酒经销商向中国文物保护基金会捐赠了首笔善款800万元，用于资助可移动文物修复和人才培养，以匠心传承传统文化，用行动延续文物生命。

据悉，“汉酱·匠心传承”是继“茅台王子·明亮少年”“贵州大曲·点滴有爱”等公益品牌之后，贵州茅台酱香酒营销公司首次将公益的触角向传承精神文明的高度延伸，推出的又一全国性公益大IP，助力中华传统文化的传承与发展。

“我们的文物瑰宝在促进中国与外国的文化交流、增进人民之间的友谊方面，有着非常特殊的作用。”致辞中，文化部原副部长、国家博物馆首任馆长潘震宙说，文物从“锈迹斑斑”到“亮晶晶光闪闪”，还需要经过一个关键的文物修复保护过程。因此，启动‘汉酱·匠心传承’公益基金，助力我国文物保护工作，让文物“活”起来，对我国文物保护和文化传承的意义重大。

中国文物保护基金会副理事长、秘书长梁钢表示，作为全世界文化遗产最多的国家之一，我国文物保护压力巨大。希望未来有热心公益事业的企业、企业家能不断涌现，推动我国文物保护事业发展，为中华文明的传承添砖加瓦。

贵州茅台酒股份有限公司副总经理王晓维在致辞中说，茅台长期以来一直致力于扶贫和公益事业，截至目前，已共计募集慈善资金4300多万元，惠及数以万计的贫困少年儿童和老年人。

据了解，“汉酱·匠心传承”公益活动将从文物保护与修复、人才培养、活化利用、宣传推广四大方面着手，致力于全国文物保护工作。其中，“文物守护计划”重点资助具有重要历史、艺术、科学价值、有影响力的珍贵文物的修复、守护工作。“人才培养计划”将通过理论与实践相结合的文物修复培训，提升相关从业人员的专业理论和技术水平，培育更多具备实操能力的修复人员，为文物保护提供人才支撑。“活化利用计划”则用文字和影像记录文物修复过程，留存修复技艺，为后人学习提供便利。