北京本周末将迎来首次杨柳絮高发

4月5日，北京市园林绿化局和北京市气象局联合发布了今年第一期北京杨柳飞絮预报。根据预报，北京中心城区和南部城区将于4月5日至8日进入飞絮期。城区东北部稍晚，于4月7日至10日开始飞絮；城区西北部将在4月8日至11日见到飞絮发生。市民可用一次性防尘口罩、墨镜、防护镜、纱巾等做好防护。

预报

飞絮期持续50天左右

据了解，杨柳飞絮具有明显的周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，从市域范围看，飞絮期一般从4月上旬到5月下旬，持续50天左右。在具体区域，如无明显降水、降温、大风等情况，飞絮一般影响20天左右，高发期一般在一周左右。在飞絮期，每天的10时到16时为高发时段。

按照专家的预测，今年杨柳飞絮第一次高发期将出现在4月10日至15日，主要影响五环内城区，主要飞絮树种为毛白杨；第二次高发期为4月下旬至5月上旬，区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳；第三次高发期为5月中旬，主要区域为山区，对城区无明显影响。

防护建议 在外出时做好个人防护，一次性防尘口罩、墨镜、防护镜、纱巾等均可起到有效遮挡飞絮作用。进行户外锻炼等室外活动尽量选择在早晨、傍晚或雨后等飞絮较轻的时段。居家期间请注意关闭纱窗，避免飞絮飞入室内；室内飞絮可用吸尘器及时清理，或喷水湿化后清扫。加大对汽车和精密仪器等设备的检查，发现飞絮积存要及时清理。虽然没有研究表明飞絮本身会导致过敏，还是建议敏感人群若出现过敏症状应及时到医院就诊，排查过敏原。

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飞絮从哪儿来？

杨柳树雌雄异株，飞絮来自杨柳树的雌株。雌花序授粉后生成一个个小蒴果，里面包着白色絮状茸毛，茸毛中藏着一些不到芝麻粒大小的种子。发育成熟的小蒴果逐渐裂开，白色絮状的茸毛便携带着种子随风飞舞，借风力传播种子，繁衍后代，形成了“杨柳飞絮”，是植物正常的生理现象。

飞絮发生需要满足一定的气象条件。对于杨絮来说，一是累计温度，二是平均气温。今年以来日平均气温大于0℃的累计温度达到480℃、日平均气温达到14℃，这两方面条件均达到时，杨树果实开始开裂，柳絮开始飘飞。大约两天后，在无明显降水、降温、大风情况下，单株树进入飞絮高发期。在杨絮飘飞十余天后，柳絮启动飞舞季。

飞絮如何治理？

杨柳树是北京的乡土树种，辽、金以来就被当作景观和防护林树种广泛应用，为北京生态建设作出了巨大贡献。高大的杨树撑起了北京绿色的“天际线”，柳树则是北京地区发芽最早落叶最晚的树种之一，其婀娜多姿，承载着这座古老城市的故事和乡愁。

市园林绿化局将继续采取加强观测预报，督导各级园林绿化部门和有林单位采取长效整治与应急处理结合的方式治理杨柳飞絮问题。目前，市园林绿化局在全市100个杨柳飞絮观测点的基础上，又组织专业人员分组在全市范围内巡查督导，要求发现飞絮第一时间通知相关部门到现场处理，确保发现问题及时处置，最大程度降低飞絮对市民生活和城市运行的影响。（记者 骆倩雯 朱松梅）