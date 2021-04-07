适度健身，谨防横纹肌溶解

3月28日，本报报道的一篇关于南京小仇先生在健身房首次参加私教课的第二天，因身体不适被医院诊断为“横纹肌溶解症”，随后小仇将该健身会所诉至南京玄武区人民法院的事件引发了大家的热议。笔者身边有很多经常锻炼的朋友，他们在看到这则报道后，有不少人都第一时间向我咨询了“横纹肌溶解症”，并且在询问过程中，大家都或多或少对自己目前的训练有些顾虑和困惑，害怕自己会真的横纹肌“溶解”。

今天，我们就来看一看到底什么是“横纹肌溶解症”。

什么是“横纹肌溶解症”

横纹肌，顾名思义就是有横纹儿的肌肉……人类肌肉分三种，心肌、平滑肌和骨骼肌，其中骨骼肌和心肌都有横纹。

横纹肌溶解症，是指可逆或不可逆的横纹肌细胞受损后使细胞膜的完整性改变，细胞内物质如蛋白、离子、酶等物质释放入血，最后从尿中排出。

一般来说，横纹肌溶解症的主要临床特征有：肌酸激酶（CK）升高，血和尿中的肌红蛋白呈阳性，伴肌痛、肌紧张和肌肉注水感。但其实，横纹肌溶解症的临床表现缺乏特异性，很大程度上取决于病因，可以无临床症状，也可以很严重，主要依赖于肌肉破坏的范围和程度。意识清醒的患者可能主诉为肌肉疼痛、无力，检查时可发现肌肉肿胀并伴有触痛，也可出现全身症状如棕色尿、发热、全身不适、腹痛、恶心和呕吐等，偶尔会出现精神症状，但这些症状均是非特异性的，并不一定每例患者都出现。有时患者可能无任何的症状和体征，而仅表现为肌酸激酶的升高。

“横纹肌溶解症”的病因有哪些

从目前的研究来看，横纹肌溶解症的病因大概有以下几种：

① 过量运动（尤其在闷热潮湿的环境下）；② 肌肉缺血、损伤（如：电击伤、淹溺、冻伤）；③ 感染因素（病毒、细菌和其它病原体感染）；④ 滥用药物（吗啡、咖啡因和某些降脂类药物）；⑤ 酗酒；⑥ 急性中毒（CO中毒、重度急性有机磷中毒）；⑦ 代谢性疾病（糖尿病酮症酸中毒、甲状腺机能减退等）；⑧ 免疫疾病、遗传性疾病等。

更为常见的横纹肌溶解症——“运动性”横纹肌溶解症。

当我们打开百度，以“横纹肌溶解症”为搜索词进行搜索时能得到700万余个搜索结果，而我们以“运动性横纹肌溶解症”为搜索词进行搜索时则能得到约600万个搜索结果！可见运动性横纹肌溶解症是大家十分关注的话题。

关于运动性横纹肌溶解症的报道在网上可以看到很多。如：

杭州一初二男生因学校要求体育达标需做“青蛙跳”而跳出横纹肌溶解症，在医院检查出的血清肌酸激酶比正常值高出了800倍！

35岁的宋女士因在健身房蹬动感单车，双侧大腿肌肉酸胀、疼痛，起立、蹲下都困难，同时伴有小便颜色深如浓茶，在医院被诊断为运动性横纹肌溶解症。

26岁的王先生，因自身体重超标参加了“瘦身速成计划”，每天都会进行较大强度的训练，没过几天就出现下肢肌肉酸痛肿胀，休息几天仍不见好转，其中还出现过尿血，最后医生判断他患上了运动性横纹肌溶解症。

通过大多数新闻所报道的我们不难发现，现实中出现的实例与研究人员研究结果相近，即：原发于横纹肌溶解会出现典型的“三联征”，包括肌痛、乏力和深色尿。

① 肌痛、乏力、肌肉压痛及肌肉强直挛缩等症状可发生在局部肌群，也可以是全身广泛性的。部分患者的症状出现在大腿、腓肠肌、腰部肌群。

② 尿色异常也常为运动性横纹肌溶解症的起始症状，根据尿中肌红蛋白含量不同，尿液可为洗肉水色、浓茶色、酱油色，深浅不等。

③ 部分患者可伴有短暂意识丧失，大量出汗，头痛、恶心、呕吐、高热等全身症状。

④ 体格检查可见受累肌群肿胀触痛，张力增高，局限性皮下淤血、瘀斑，肌力减低，主动及被动活动范围均减小，腱反射减弱甚至消失。

但只有少数患者可出现上述③④表现，多数人只表现为肌肉酸痛、乏力等类似病毒感染的症状。

如何预防“运动性横纹肌溶解症”

① 避免同一项目的长时间、大强度训练。② 加强适应性训练。③ 在进行大运动量训练之前安排好休息，身体不适和感冒、发热者应取消训练。④ 避免在阳光直射、炎热潮湿训练环境。⑤ 训练前、中、后，应补充足够的水分和电解质，尤其钠、钾离子。⑥ 运动后如出现发热、晕厥、恶心呕吐、尿茶水色、酱油色等应立即降温补液，如有必要应到医院进行详细检查，如检测CK、肌红蛋白、肾功能。

适度健身，谨防“运动性横纹肌溶解症”

“运动性横纹肌溶解症”多发于马拉松赛跑、5km武装越野、滑雪、划艇、登山、举重等项目或平素不经常锻炼而突然大量剧烈运动的人。

那么看到这里，您可能会跟我的朋友产生同样的疑问或顾虑：

“现在4月份，我正准备开始锻炼，为夏天的到来打造有型的身材，但我从没有过运动基础，是不是很容易就得了横纹肌溶解症？”

“我现在已经有了一些运动锻炼的基础，本来没什么，但是看了这些关于横纹肌溶解的讲解，我突然回想起以前锻炼过后的肌肉酸痛会不会是横纹肌溶解症，我自己却不知道啊？”

其实大家不必过于惊慌，我们身体的适应能力其实是很强的，我们只需掌握一些基础的训练知识，并根据自己身体的实际情况制定合适的运动强度、保证运动过程中水和电解质的补给，量力而行，就可以在很大程度上避免疾病的发生。

适度训练就要选择合适的训练量，想要知道什么样的训练量是合适你的，可以根据“最大重复负荷的百分比”来进行参考：

举个力量练习的例子：我的深蹲最大重量为90KG（即我能且只能扛起90KG的杠铃深蹲1次，无法完成第2次蹲起，则90KG就是我深蹲的最大负荷，即1-RM），如果我现在是一名初级锻炼者，想要增加腿部肌肉力量，我就可以选择54-63KG的杠铃（60%-70%的1-RM）进行2-4组，每组重复8-12个，保持慢至中等速度，每组间隔2-3分钟，每周2-3天（非连续）的深蹲练习（表1）。

下面大家就可以结合自己的训练水平，找出合适的训练量，愉快地开始锻炼吧！