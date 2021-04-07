体彩大乐透十亿大派奖正式开启

4月好运正开启，追加投注更惊喜。正值中国体育彩票全国统一发行27周年，为感恩回馈广大购彩者多年的喜爱和支持，以及为公益事业做出的贡献，超级大乐透火热开启10亿大派奖活动！

10亿派奖，诚意满满，普惠大众。追加投注就有惊喜，所有奖级都派奖，3元最高可中3600万……前所未有的宠粉力度，令人惊喜的派奖金额。自4月7日20：10开售的第21039期（4月10日开奖）开始，预计持续20期，让广大购彩者尽情体验超级大乐透“大奖大，小奖多”的乐趣和幸运！

所有奖级都派奖

3元最高可中3600万

其中，一等奖派奖总奖金4亿元，每期2000万元。派奖期间，进行追加投注且中得一等奖的彩票（含多期票），同时中得派奖奖金，派奖奖金按照中奖注数均分，基本投注和追加投注按照游戏规则规定的比例分配，单注派奖奖金不超过当期基本投注和追加投注奖金。也就是说一等奖单注奖金最高可翻倍，3元追加投注最高有机会中得3600万元的封顶奖金。

二等奖派奖总奖金1.5亿元，每期750万元。派奖期间，进行追加投注且中得二等奖的彩票（含多期票），同时中得派奖奖金，派奖奖金按照中奖注数均分，基本投注和追加投注按照游戏规则规定的比例分配，单注派奖奖金不超过当期基本投注和追加投注奖金，也就是说二等奖单注奖金最高可翻倍。

固定奖派奖总奖金4.5亿元。派奖期间，进行追加投注且中得三至九等奖中任意奖级的彩票（含多期票），同时中得派奖奖金，单注派奖奖金为当期对应奖级单注奖金的50%。可见此次派奖活动，不但大奖成色更足，小奖也是惊喜不断。

追加投注成关键词

多1元奖金大不同

值得注意的是，此次超级大乐透10亿派奖活动同样只对追加投注有效。追加投注是超级大乐透所独有的投注方式，购彩者在基本投注的基础上，可对购买的每注号码进行一次追加投注，每注追加投注金额为1元。可别小瞧这追加投注的1元，一旦中奖，则一、二等奖奖金将比基本投注多得80%。

感恩公益有你，尽享乐透惊喜！超级大乐透10亿大派奖活动火热开启，想要邂逅惊喜和幸运的你准备好了吗？第21039期作为首期派奖，值得期待和关注！也许你就是那个“超级锦鲤”。

另外，超级大乐透感恩送好礼，“爱心”大作战线上有奖活动也于今日开启。2021年4月7日至4月16日每天8：00-22：00，关注“体彩超级大乐透”微信公众号，参与游戏即有机会获得乐小星手办、公仔及环保袋等惊喜好礼。

江苏购彩者追加投注6+3

中奖就免单

此外，江苏购彩者还独享超级大乐透“追加投注6+3 中奖就免单”活动。活动自大乐透第21039期（4月10日开奖）至21050期（5月5日开奖），共12期。活动期间，凡在江苏省内销售网点采用“6+3”复式方式，追加投注大乐透游戏且中奖的，该张彩票免单，即在兑奖时返还该张彩票票面投注金额（含多期票，多期票仅免中奖当期的投注金额）。本次活动预设营销资金1200万元，如1200万营销资金提前用完，则活动于当期销售截止后结束。

符合活动条件的中奖彩票，在兑取大乐透中奖奖金同时，由兑奖网点一次性兑付。中得大乐透现金大奖到体彩机构兑奖的，由体彩机构兑奖处兑付。兑付截止日期同常规奖，逾期未领者视为放弃。