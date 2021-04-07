家长，娃看的动画片你筛选没？

5岁儿童看了动画片中的马桶饮料，也拿杯子在自家马桶舀水喝；暴力、犯罪元素，在动画片中有涉及……昨日，江苏省消保委发布《动画领域侵害未成年人成长安全消费调查报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，21部动画片共梳理出1465个问题点；8成家长支持进一步严格把控放映尺度。江苏省消保委呼吁出台动画分级制度，下一步将依法约谈涉及的动画经营相关方；对拒不整改的企业，将考虑通过公益诉讼等手段坚决维护未成年人合法权益。 通讯员 徐悦 扬子晚报/紫牛新闻记者 马燕

问题

21部动画片查出1465个问题点，触目惊心！

江苏省消保委法援投诉部主任傅铮发布《报告》。2020年，江苏有关动画领域侵害未成年人成长安全的舆情共计17877条。其中敏感（负面）舆情4711条，占总量的26.4%。

江苏省消保委于2020年12月至2021年3月开展了“动画领域侵害未成年人成长安全消费调查”项目。项目选取了21部市面上有代表性的未成年人动画片，全程观看，对照检查卡了解问题；线下问卷调查1026名家长；并面对面访谈20位家长和幼小教学老师。

本次调查，共梳理出1465个问题点。其中，用语方面，存在687个问题点；剧情方面，存在176个问题点；场景方面，存在416个问题点；动作方面，存在128个问题点；其他与核心价值观不符的引导暗示性元素方面，存在58个问题点。

围绕“市面上动画片的放映尺度是否需要进一步严格把控”问题，828位家长表示需要，占比80.7%。家长和老师群体普遍担忧，动画片中的暴力、犯罪元素会给未成年人带来负面影响，甚至成为校园暴力的诱发因素。观察发现，《迪迦奥特曼》中除奥特曼日常打怪兽情节外，还涉及到持械殴打等暴力情节；《熊出没》中，光头强人物总是手持猎枪或者电锯出现；《芭比》中存在人物埋炸药、偷窃、抢劫等犯罪元素：《斗破苍穹》《名侦探柯南》《刺客伍六七》《从零开始的异世界生活》《魔道祖师》中不同程度存在血腥场面。

面向低幼龄儿童的动画作品中仍然存在危险模仿行为。《小猪佩奇》中人物做出了打开飞机舱门、冲浪等危险行为，《小马宝莉》出现了在岩浆中浸泡、喷火等场面，《百变马丁》中人物做出了亲吻癞蛤蟆、站在未封的高台上、吊在门框上等危险举动，《芭比》中人物做出了悬吊在直升机上等危险举动，《精灵梦叶罗丽》中出现了从管道上滑下等场面。250位家长表示孩子会经常模仿动画片里的人物、动作，占比24.4%，有44.1%的家长表示孩子有时会模仿，选择基本不会的家长占比31.6%。

调查认为，暗黑元素符合未成年人猎奇、好奇的思维，在不加以引导提示的情况下，很可能助长青少年焦虑、压抑情绪蔓延，对于暴力行为的认知产生偏差。

21部动画作品中，植入广告行为多达142次，包括《斗罗大陆》《熊出没》《天官赐福》等。不少家长反映，《北美玩具》和《小伶玩具》作品存在严重营销倾向，部分玩具违背常识，比如可以吃的泡泡和橡皮泥、马桶饮料。连云港一位5岁儿童的家长表示，孩子看了动画片，也拿杯子在自家马桶舀水喝。

调查

半数家长有事忙不过来时 会把孩子“丢”给动画片

不知从何时起，动画片成了哄孩子的“无奈选择”。围绕“什么情况下会允许孩子看动画片”展开调查，半数（50.9%）家长勾选了自己有其他事顾不过来孩子、课余闲暇的奖励，有45.6%的家长会在孩子吵闹时，为分散其注意力而允许。

对于动画片的选择上，77.2%的家长把决定权交给了孩子自己，受访者中仅有1位家长表示会提前“筛选”动画片的内容，占比0.1%。

开放式的网络平台和家长“甩手式”的“放手教育”，无疑加大了儿童对不良信息的接触面。

此外，市场导向、商业导向也蔓延到了动画产业。以“收视率”为“第一指标”，显然不全面并有失偏颇。

建议

动画分级制度势在必行

从受众年龄和动画内容进行探索

近年来，儿童模仿动画片的行为屡酿悲剧：2018年7月，一名8岁女童模仿动画片里攀岩情节，不慎坠亡；2017年3月，一名5岁女童模仿动画片内容，撑伞从11楼“飞”下，摔成重伤；2016年3月，一名10岁女孩模仿动画片使用电锯的样子，把妹妹的脸锯伤；2013年4月，一名8岁男孩模仿动画片“绑架烤羊”游戏，造成两个小伙伴严重烧伤……

江苏省消保委副秘书长居上提出，动画分级制度势在必行。江苏省人民检察院第八检察部副主任毛建忠、江苏省妇联法律顾问许利民、东南大学法学院教授李川参加发布会，均对动画分级制度表示赞同。据介绍，动画分级制度，是指“针对动画作品的不同受众，按年龄段加以区分分级，并对不同级别的动画作品规定相应的播出范围、播出时段和收看受众的制度”。

江苏省消保委建议从两个维度探索动画分级制度。一是从受众年龄看，确定成年人和未成年人两个基础标准，对成年人动画内容审查适度放宽。而在未成年人领域，需要进行进一步划分，如0-2岁为婴幼儿保护级别、3-6岁为学龄前儿童保护级别、7-12岁为学龄期儿童保护级别、13-18岁为青少年保护级别划分。二是从动画内容分级，如战斗类别可能含有激烈的冲突行为、或者非日常用语、出现对常识的颠覆性描写等内容的，进行限制级分类，在播放平台，播放时间上进行限缩管理；对涉及科普教育、日常生活类型的进行普通级分类，在常规电视、网络等平台播放。

江苏省消保委还建议建立分级评审委员会。评审委员会可由文化、新闻出版、市场监管、网络监管等主管部门牵头，同时聘请不同领域的团体代表、学者专家、家长代表及社会人士组成并独立运作，尽快制定动画分级办法和审查程序。