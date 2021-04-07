看好细细风筝线 当心玩乐藏危险

4月的京城正值草长莺飞的盛春时节，“忙趁东风放纸鸢”的市民越来越多，大家纷纷趁着春光明媚，到公园、广场放起了风筝。不过，细细的风筝线却隐藏着巨大的伤人威力。近日记者走访永定门公园、地坛公园、朝阳公园等地发现，不少市民会在树木和行人较多的公园里放风筝，甚至有人就地站在公路边放，无论给自身还是过往的行人、车辆都造成了极大的安全隐患。

破坏！

当心风筝线伤害古建

在永定门城楼前，记者看到不少市民在此放风筝，在蓝天白云的衬托下，色彩斑斓的风筝让前来游玩的市民兴致勃勃，心情随着风筝一同放飞。

可是，安全隐患就埋伏在欢声笑语背后。由于风向和风力不稳，在半空中的风筝不易控制，一不留神就会挂到永定门的城楼上。不一会，就有工作人员巡逻到此，劝市民不要在此放风筝。该工作人员告诉记者：“以前永定门南广场是不少市民放风筝的首选地，场地空旷，距离永定门城楼较远。但是由于南广场目前正在施工，市民就跑到北边的小广场来了，这里并不适宜放风筝。”工作人员表示，北边广场场地较小，距离永定门城楼很近，风筝线容易剐蹭到古建的瓦片或房檐上的脊兽装饰，有破坏文物古建的风险，且难以清除。目前，永定门城楼上仍有五六只风筝挂在上面。

不仅如此，记者注意到由于永定门北广场场地较窄，左右两侧都是公路，一旦风筝坠落，会挡住过往车辆的挡风玻璃，造成交通事故。工作人员说，公园常发生游人被风筝线割伤险情，虽然一直在劝阻，但前来放风筝的市民还是络绎不绝，一些被劝走的市民甚至索性在附近公路边的绿化带里放起了风筝。

危险！

便道放风筝容易割伤人

随后，记者来到了位于地坛公园南门前的一处应急避难所，其南侧不远处是雍和宫地铁站，北侧和西侧均毗邻公路，人流和车流量较大。由于该地树木茂密，一不留神风筝就会被挂到树上，所以一些市民就来到便道上放风筝，路过的行人和飞舞的风筝擦肩而过，看着很是危险。路过此处的市民黄女士说：“刚刚等红绿灯的时候就有一根风筝线扫到我的头发，这里路况这么复杂，万一有骑电动车的人碰到风筝线，后果不堪设想。”

记者采访发现，不少市民并未意识到放风筝存在的安全隐患。一位带孩子来放风筝的家长说：“我们放风筝的时候特别小心，一般会注意。而且主要为了陪孩子玩，不会放太高，不会有什么危险。”一些常年放风筝的风筝爱好者则说：“我放风筝都好几年了，有经验，从来没出过事。”

为此，有市民建议，最安全的方式还是驾车到远离市区的空旷区域放风筝，虽然远一些，但毕竟安全最重要。

违法！

电力设施附近禁止放风筝

不仅如此，记者还注意到地坛公园前的这块区域有一根电线横穿。记者拨打国家电网热线咨询，工作人员表示，根据《电力法》《电力设施保护条例》，严禁在架空电线两侧300米的区域内放风筝。一旦风筝挂在输电线路上，遇到下雨受潮，有可能引发线路短路漏电，甚至造成大面积停电，带来巨大的经济损失。

记者了解到，风筝线虽多为绝缘尼龙线，但受潮后仍会导电。市面上还有用钢丝做骨架的风筝，一旦与高压线接触或距离高压线很近时，高压线会通过风筝线将高电压传到人身上，可能会对放风筝的人或附近路人造成直接伤害。

还有研究数据表明，一根0.5毫米粗的风筝线碰到一个移动速度每秒5米的人，风筝线与脖子接触后产生的压强，相当于一个100斤的人站在一个指甲盖上。每到春季，被风筝线“割喉”“毁容”，甚至逼停高铁等新闻就会出现，令人触目惊心，风筝潜在的风险不容小觑。

相关人士提醒市民，请到空旷安全的区域放风筝，不要让您手中的风筝线成为伤害别人的“凶器”。如有市民看到风筝落在电线或电器设备上，可拨打国家电网电话95598，交给专业人员处理。