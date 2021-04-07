今明天北京晴暖在线 城区杨柳絮进入高发期且花粉浓度较高

今明天(4月7日至8日)，北京白天晴间多云，午后南风较大，最高气温20℃，夜间最低气温仍在个位数，昼夜温差超10℃，早晚时段出行仍需多添一件外套。目前北京城区进入杨柳絮高发期，且花粉浓度仍处于极高水平，易敏人群需注意防护。

昨天，北京仍旧晴天控场，气温一度升至20℃以上，白天暖意十足，但昼夜温差仍旧较大，今天早晨06时，南郊观象台气温仅有9℃，早晚时段出行，仍需注意保暖。

北京市气象台预计，今明天北京白天晴间多云，午后南风较大，南转北风2、3级间4级，最高气温20℃；夜间仍以晴到多云的天气为主，其中明天夜间南部地区有零星小雨或小雨，最低气温在5至8℃。后天，北京天空云量将逐渐增多，气温小幅下降，最高气温16℃，最低气温6℃。

气象专家提醒，今明两天北京午后南风较大，空气干燥，注意防风防火。春暖花开，一年一度的飞絮季又不约而至，目前北京城区到了杨柳絮高发期，且花粉浓度处于极高水平，易敏人群外出需加强防护。