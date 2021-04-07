这种特殊的自闭症到底病根在哪

自闭症的发生可能是在基因易感的基础上，在人1—3岁免疫建立的关键时期，由环境因素引起免疫紊乱和肠道微生态失衡，改变了胃肠道和血脑屏障的通透性，导致慢性的中枢神经系统炎症，从而影响神经形成、迁移及突触的建造。

——尤欣 北京协和医院风湿免疫科教授

《美国自闭症2020年报告》显示，根据2016年的数据，每54名美国儿童中就会有一人患有自闭症。

中国自闭症群体多达1100万人，其中自闭症儿童有200多万，而倒退型自闭症是其中一种特殊的儿童自闭症。

一类特殊的儿童自闭症

相比先天性的自闭症患儿，倒退型自闭症患儿出生时一切正常，但在3—4岁（最晚不会超过10岁）时，这些孩子会突然出现交流障碍、情绪焦躁等问题。目前，倒退型自闭症的病因尚不清楚，但发病率却越来越高。

研究发现，倒退型自闭症的发作大多是突然出现的，而在此之前，孩子们的语言交流、玩耍运动和情绪发展并没有什么异常。

最典型的现象是，孩子开始还能够用两三个单词交流，后来可能会完全停止说话。同时，还有可能出现社交和情感问题，比如以前很高兴被拥抱，而现在则厌恶身体接触，甚至还有一些孩子会产生幻觉。

小宇就是一名倒退型自闭症患儿，他的母亲告诉记者，孩子出生后头两年基本正常，能说会唱，但是到了3岁时“一天比一天不爱说话，后来就什么话也不说，还会咬人、敲脑袋，情绪特别不好。”

病因或为免疫因子影响神经系统

专家认为，自闭症不只是一种心理问题，更是一种实实在在的疾病。自闭症至今病因不明，而倒退型自闭症患儿发病前后判若两人，更是让临床医生感到十分棘手。

目前，科学家对倒退型自闭症的成因，大多倾向于后天因素，即孩子受出生后所生存的环境影响。

人脑拥有上千亿个神经元，这些不断发出电信号的神经元组成密密麻麻的网络。大脑神经元之间的信号传递主要靠突触连接。许多自闭症孩子的神经突触异常，造成他们听觉、触觉、嗅觉以及情感、认知障碍。“孩子出生后的头几年是大脑和神经系统发育的关键时期，由于患儿免疫系统紊乱，参与神经发育的大脑免疫细胞也易于出现紊乱，从而影响到神经系统发育，造成突触连接异常。”南京医科大学教授高原青说。

其实，这种异常不仅可能源自患儿本身，也有可能来自母体。一项在丹麦进行的流行病学调查发现，自闭症的发生与孕期感染有关: 当孕妇在孕期感染风疹，影响到免疫系统，最终就会导致8%—13%的婴儿在出生后患上自闭症。

新发病机制假说有助干预治疗

“2006年，我在临床中发现，伴有哮喘的自闭症孩子在治疗哮喘的同时，自闭症也有所好转，有不少孩子已经能够正常地上学了。”中日友好医院儿科主任医师许鹏飞认为，食物过敏、哮喘和自闭症之间有着千丝万缕的联系。

北京协和医院风湿免疫科教授尤欣介绍，大多数自闭症患儿（有研究报道称高达90%）并发消化道症状。对此，尤欣提出一个新的自闭症发病机制假说：自闭症的发生可能是在基因易感的基础上，在人1—3岁免疫建立的关键时期，由环境因素引起免疫紊乱和肠道微生态失衡，改变了胃肠道和血脑屏障（它就像一层紧密的薄膜，可以阻止许多血液中的危险因子进入大脑）的通透性，从而导致慢性的中枢神经系统炎症，影响了神经的形成、迁移及突触的建造。

东南大学副教授周东蕊通过动物实验发现，改善肠道微生物环境，对免疫系统影响极大。肠道是人体最大的免疫器官，在肠黏膜中有许多免疫细胞，比如B细胞、T细胞、DC细胞等。“它们常常需要在肠道微生物或其代谢物的激活下，才会正常工作。”周东蕊说，肠道微生态发生失衡后，多种免疫细胞可能得不到刺激，这将导致机体免疫失衡。

在研究中周东蕊发现，环境清洁度对肠道微生态有较大影响。为了进一步研究是哪些环境因素影响了肠道微生物，她将环境中大量的微生物分离出来，对小鼠进行干预。结果发现，单纯的增加环境微生物对小鼠肠道微生态影响较小，而喂食灭菌土的小鼠免疫力明显高于对照组。

“所以我们认为，土壤是多种益生菌赖以生存的物质基础。”周东蕊说。她带领研究小组与许鹏飞合作，用传统中药“伏龙肝”（灶心土）与其他中药配伍，近3年对1000多例病人进行干预，对倒退型自闭症、过敏性鼻炎、哮喘、湿疹、荨麻疹都取得较好的临床效果。

自闭症代表了一大类特殊疾病，对它的深入研究开启了“肠脑轴”的医学新时代。周东蕊表示，目前的工作还在不断的探索中，但是她坚信，倒退型自闭症是可以干预的。