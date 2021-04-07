北京本月起统一调整社保费征缴时间

国家税务总局北京市税务局、北京市人力资源和社会保障局、北京市医疗保障局近日发布通告，为做好企业和灵活就业人员的社会保险费征缴工作，自本月起，将对社会保险费征缴时间统一进行调整。

缴费单位应于每月10日（如遇节假日顺延至下一个工作日）至25日（节假日不顺延）向税务部门缴纳社会保险费。银行发起批量扣款时间为每月10日（如遇节假日顺延至下一个工作日）。

为确保社会保险费征收工作平稳顺畅，每月补缴业务办理时间为1日至25日，其中社保（医保）经办窗口办理时间为1日至25日的工作日，社会保险网上服务平台办理时间为4日至25日。

2021年4月起，灵活就业人员社会保险费由税务部门于每月8日、18日（以下简称扣款日）组织各合作银行批量扣款，请确保用于缴费的银行账户余额充足；每月 10-17日、19-25日的工作日（以下简称查缴日），中国农业银行、北京银行、中国邮政储蓄银行全市各网点均开通个人银行查询缴费业务，个人银行查询缴费业务请在当日15:00前办理。每月扣款日如遇法定节假日顺延至下一个工作日，因扣款日顺延而占用查缴日时，当天不能进行银行查询缴费。

遇特殊情况，税务部门可能对扣款日进行微调，将及时通过税务、人社和医保部门的官方网站进行通告，建议每月5日前存足费款。