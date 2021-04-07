放射卫生安全，一条要守好的底线

近日，在浙江省衢州市龙游县，卫生监督执法人员对辖区内一家民营医院进行监督检查时，发现该院有多名从事放射工作的人员未按规定进行职业健康检查。卫生监督人员根据相关法规，对该院予以警告，并处以9000元罚款。不管是对于医疗人员，还是普通公众来说，放射卫生安全都是一条必须守好的底线。在这个方面，医疗机构做得如何？记者近日就此进行了采访。

拍片子别忘做防护

据不完全统计，北京市朝阳区民营口腔诊所约有400余家。楼宇之间，小型口腔诊所、口腔门诊部夹杂其中。相比于胸片、CT，拍牙片时的放射防护容易被忽视，口腔诊所、门诊部易成为“隐秘的角落”。

近日，记者以患者身份随机到朝阳区的两家口腔诊所体验拍牙片，均有专人给记者佩戴了防护用具。

“拍牙片的时候需要带上铅围脖。”在其中一家口腔门诊部，接诊医生提醒记者。这家门诊部机房门口的墙壁上，张贴着“放射诊疗温馨提示”以及“辐射剂量小提示”。前者提醒患者注意防护，逐个进入机房，避免不必要的照射；后者是科普漫画，提示小剂量放射检查对人体无明显伤害。

记者进入机房，在医生的指导下，穿戴上0.5毫米铅当量的铅围脖，嘴上咬着一次性纸棒，把头放在机器上。准备就绪后，医生撤离机房。之后，机器在记者头部环绕一周，不到30秒，照射就结束了。

“实际上，拍摄牙片的放射剂量很低，但也不能忽视受检者个人防护。”职业与放射卫生监督专家、北京市朝阳区卫生健康监督所综合监督三科科长胡建波告诉记者，人体内的腺体对X射线较为敏感，比如性腺、甲状腺等。在进行X射线检查时，要对邻近照射的敏感器官和组织进行屏蔽防护，比如拍摄胸部CT时，要将性腺部位用铅衣包裹住，对照射部位临近的地方进行屏蔽。

当前，射线装置和放射性同位素在临床诊疗中应用普遍。“由难至易，放射诊疗活动分为4类。”胡建波介绍，第一类为放射治疗，包括加速器、质子治疗等；第二类为核医学，包括正电子发射计算机断层显像检查等；第三类为介入放射，应用数字减影设备等；第四类为X射线影像诊断。“相关法规规定，放射工作人员要为受检者做好防护。目前，受检者的维权意识不断提高，我们接到相关的投诉举报，核实后会立案调查。”

执业前先建好“金钟罩”

放射机房是否达标，直接关系到放射安全。一个放射机房从建设到使用，要过几道关？日前，记者跟随北京市朝阳区卫生健康监督所卫生监督员来到六里屯社区卫生服务中心放射科进行检查。

“为了让居民能在家门口做CT检查，我们从去年上半年就开始运作，将原来的胸片室改造成CT室。”北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心功能检查科主任医师李宏建说。

“在改造前，要看房间四周是否符合情况，避免靠近居民楼。”李宏建一边指着设计图一边介绍，开工前需要请第三方技术服务机构对项目进行职业病危害预评价，然后提交给辖区卫生健康委，取得建设项目审查认可书才能开工建设。

崭新的机房灯光明亮，CT机还没摘去塑料膜。在CT机旁有一个衣架，放着两件铅衣。在房顶的一角建有通风口，机房没有其他杂物。关上机房的门，门外就会亮起红灯。卫生监督员拿着测距仪对房间面积和单边距离进行测量。

“相比X射线，CT的要求更高，机房在原有基础上再次加固，墙内的铅皮拆掉后换成3毫米铅当量的铅皮。”李宏建敲着墙面说，“通过使用具有屏蔽能力的墙体、楼板、地板、防护门、窗、铅玻璃观察窗等来达到防护目的。”

“在准备机房评价的同时，人员也要做好准备。”胡建波介绍，“以朝阳区为例，放射工作人员上岗前要办理放射工作人员证，定期将培训情况、体检情况、个人剂量情况登记在人员证里。放射防护知识培训和职业健康体检每两年做一次，个人剂量监测每3个月做一次。”

胡建波介绍，机房竣工后，建设单位要进行职业病危害控制效果评价，然后卫生监督员到现场验收。人员、设备和场地都符合标准，才能发放竣工验收认可书，最后发放放射诊疗许可证。面对三大摞材料，胡建波和同事逐一仔细翻看检查。“如此多的程序和材料，就是督促医疗机构能够把防护做到位。”

智能化监管手段“上新”

放射卫生监管是卫生健康行政部门的重要职能，也是职业健康监管领域的重要内容。2018年，我国卫生健康事业发展统计公报显示，截至2018年年底，放射卫生实际监督5.3万户，监督覆盖率为86%，进行经常性监督8.2万户次；依法查处放射卫生案件6159件。

在这些案件中，一些民营医疗机构没有办理放射诊疗许可就从事放射诊疗活动；有的小型医疗机构在人员流动后，没有人负责设备的校验工作，导致校验逾期；有的放射工作人员没有按规定进行职业健康体检。

为提高放射卫生监管效率和精准度，不少地区开始运用信息化、智能化的手段。成都市卫生计生监督执法支队自主开发应用了成都市放射卫生监督管理系统。该支队职业放射卫生监督大队队长周世红介绍，这套系统将放射诊疗机构以及人员、职业健康体检机构、放射卫生技术服务机构的信息融合到一起，实现了远程监测预警。

“我们对放射诊疗机构的人员、设备建立专门档案，录入系统。系统会对人员逾期体检培训、个人剂量监测值超标、设备场所逾期检测等常见违规行为自动提前提醒。放射诊疗机构可及时处理，避免因一时疏忽导致违规行为的发生。”周世红说，在每个机构放射设备机房外都有一个监测点，对机房门口、候诊区、控制室等重点区域辐射强度进行实时监测，辐射数值一目了然，超出限值立即预警，督促机构和工作人员自觉落实防护措施。

此外，河南鹤壁、江苏苏州、浙江杭州等地也开展了放射卫生在线监测，弥补了监督人员数量的不足，提高了监管效率。