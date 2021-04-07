健康中国行动将迎来常态化考核

近日，健康中国行动推进委员会发布《健康中国行动监测评估实施方案》《健康中国行动监测评估指标体系（试行）》和《健康中国行动2019～2020年试考核实施方案》，要求发挥考核“指挥棒”作用，强化各地党委、政府和有关部门落实责任，引导健全健康中国建设工作机制、完善支撑体系、强化宣传引导，引导各地加大力度确保各项目标任务有效落实。同时，通过两年的试考核，积累经验，为建立长效机制、做好正式考核奠定基础。

据悉，监测评估指标体系按照“整体监测、分步实施、逐步完善”的思路，围绕主要目标指标、年度重点任务、总体进展和成效，突出对结果性指标和政府工作性指标的监测评估，综合考虑指标的代表性、可得性、灵敏性和均衡性。其中，核心指标围绕15个专项行动，从健康影响因素控制、重点人群健康促进、重大疾病防控、健康服务与保障、健康水平及健康产业等6个方面，遴选监测评估指标。涉及年度重点任务的指标，将根据每年重点任务进行动态调整。核心监测评估指标包括建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制、建立并完善健康科普专家库、全国儿童青少年总体近视率、二级以上综合性医院设老年医学科比例等。

监测评估采取专项监测评估、地方监测评估、第三方监测评估与总体监测评估相结合，定量与定性监测评估相结合，以定量监测评估为主的方式进行。在专项监测评估、地方监测评估及第三方监测评估等基础上，健康中国行动推进委员会办公室组织开展总体监测评估。（记者姚常房）