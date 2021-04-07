江南华南局地有暴雨 东北多地坐上气温“过山车”

今明两天（4月7日至8日），南方仍有大范围的降水，江南南部、华南将是降水的重心。气温方面，在阴雨的影响下，江南、西南等地气温持续低迷，而在东北多地气温坐上“过上车”，公众需适时增减衣物，谨防感冒。

江南华南大范围降雨持续 需警惕地质灾害及强对流天气

昨天，云南降雨明显减弱，强降雨向东转移，江南南部、广东等地的部分地区也出现了大到暴雨，其中，云南东南部、广西西部、贵州东部、重庆东部、湖北西南部、湖南西北部等地出现大雨，云南红河和湖南湘西、张家界、常德等地局地暴雨。

中央气象台预计， 今天江南、华南地区仍将有大范围降雨，其中，新疆南疆盆地和南疆西部山区、西藏西北部和南部、青海西部、甘肃南部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地中到大雪。江淮西部、江汉东部、江南西部和南部、华南大部等地部分地区有中到大雨，局地暴雨。

明天，南方的降雨有所收敛，但华南局地仍强降雨现身，华南南部等地部分地区有中到大雨，局地暴雨。此外，新疆沿天山地区、黑龙江东部、西藏东部、青海北部和东部、甘肃中南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地有大到暴雪。

近一个月以来，四川南部、云南、江南南部、华南等地降水量普遍较常年同期偏少5成以上，部分地区偏少甚至达8成以上，气象干旱严重。展望后期，随着暖湿气流增强，4月9至12日南方还会有一轮更大范围的降雨过程，频繁的降雨对缓解旱情有利，但当地需谨防地质灾害及强对流天气的不利影响。

江南西南气温持续低迷 东北多地坐上气温“过山车”

气温方面，受冷空气南下及阴雨天气的影响，今后三天，南方不少地方将出现降温，华南30℃+的范围将明显缩小，明天福州、南宁、广州最高气温都只有21℃至22℃，而在西南、江南等多地最高气温将在15℃上下徘徊，湿冷感十分明显。

北方气温起伏较南方更为明显，尤其是东北地区，多地坐上气温“过山车”，今天最高气温降至个位数，后天开启升温模式，到周日最高气温将升至20℃上下。省会级城市中，像是长春，今明天的最高气温仅有9℃，11日就将升至20℃，气温起伏较大，公众需适时增减衣物，谨防感冒。