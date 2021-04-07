理性看待泰山宾馆“涨价”

清明假期第一天，山东泰山山顶南天门附近一些宾馆涨价至1200元一间，令部分游客望而却步，转而选择在厕所过了一晚，引发网友关注。对此，泰山风景区发布公告称，山顶宾馆双人标间淡季房价为200元至1200余元不等，旺季价格因供求关系有一定波动。清明假日期间，监管部门未接到对山顶宾馆坐地起价、单方违约等方面的投诉。

事实上，宾馆住宿类服务业通常按照市场情况调节价格，人少时降价打折，人多时稍微涨价。只要明码实价，不大幅涨价，就没有违反相关规定，不能称其为“坐地起价”。泰山是世界文化与自然双重遗产，景区对山顶区域实施严格的规划建设管控，宾馆饭店等建筑物相对有限。面对登山人潮，山顶住宿难免会在一定程度上供不应求，出现价格上涨。不少青年人尤其是大学生，出于提前占据观看日出有利位置、认为在宾馆只住宿数小时不划算等原因，会选择以露宿山顶的方式等待日出。可见，看待泰山宾馆是否“坐地起价”应实事求是。

当然，此事也给泰山风景区提了个醒。虽然露宿山顶是常见情形，但山顶气温较低、昼夜温差大，势必影响游客登山体验，同时隐藏不少安全隐患。对此，景区应不断改进管理方式，比如对夜晚登山人流限流或劝导；努力提升服务，在旺季尝试与店家协商，多开放酒店大厅、宾馆会议室、餐厅等，为客人提供更多物美价廉的住所；加强价格等监管，严肃查处哄抬物价等违法违规行为。

对游客来说，在节假日出游应做好出行规划。遇到坐地起价的不法商户，要保留证据，依法维权，同时应尊重市场规律，不把市场价格的正常浮动一律看作“坐地起价”。