炒鞋价格暴涨31倍 谨防背后风险

日前，在一些专门的网络电商平台上，出现高价兜售球鞋的“炒鞋热”。比如在得物App上，标价数倍于参考价的鞋子不胜枚举，一双参考价1499元的李宁牌旧球鞋还挂出了48889元的天价，暴涨31倍之多。平台为暂时无法支付的买家提供分期消费贷的服务。

对此，律师表示，有些人在“炒鞋”时,把价格哄抬很高,这其中有可能涉及价格违法行为。央媒也发表评论称，鞋是用来穿的，不是用来炒的。遏制这种疯狂的做法和歪风邪气，监管部门应该坚决出手，通过法治手段为这轮炒鞋热降温。

炒鞋成风有卖家竟涨价数十倍

如今，不少年轻人热衷于“炒鞋”。顾名思义，将一些鞋子低价买进，再高价卖出，这些黄牛只在一双小小的鞋子上就可以赚到成千上万元。

在得物App上，“李宁韦德之道4全明星银白款”标价48889元。而该鞋参考发售价仅1499元，涨幅达31倍。目前，这一商品目前尚未有成交。不过，另一双“李宁韦德之道7 wow7 The Moment超越限量款”最高标价达到10889元，相比参考价1699元涨了近7倍。此外，一款“安踏哆啦A梦联名休闲板鞋”的成交价格为3199元，相比发售价499元涨了5倍多，这款鞋子的成交记录有近9000条。

据悉，除了得物，国内还有多个平台成为一些炒鞋贩子专门的交易平台。包括此前被央行上海分行简报点名的Nice、斗牛、当课(get)、YOHO！有货、识货、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等。

北京青年报记者看到，在得物平台上，已经开放了“佳物分期”的消费金融贷产品。客服表示，如果卖家同意，买家就可以选择开通该产品后分期付款，该产品目前由360金融或分期乐提供。

有鞋贩子表示：“炒的那些鞋之前都是限量款，所以这些鞋升值是因为货少。现在有的是因为平台推波助澜，比如故意估价较高，这样他们就可以做自己的那些金融贷款了。”

也有买家表示：“如果没有炒鞋的这些人，我们本可以很顺利地买到喜欢的鞋。很多人职业化地炒鞋，月入好几万，这些钱都是从我们普通学生或者其他普通买家手中赚的差价！”

得物回应称下架23款高价球鞋

昨天，得物App也发布回应表示，经核查，此次事件涉及的三款球鞋的价格均为平台卖家个人所设定，且在卖家设定的价格下并无买家成交或极少有买家成交。目前，针对这三款卖家所标价格波动过大的球鞋，已进行下架处理。

除上述三款球鞋，得物同时对全平台商品进行核查，另发现20款球鞋存在卖家所标价格波动较大的问题，对这些球鞋都做了下架处理，并对三名涉嫌恶意影响商品标价波动的卖家采取封禁措施。

得物App表示，平台将会增加对卖家异常标价的监测，对卖家标价波动过大的商品，会第一时间做相关处理。一旦发现恶意操纵价格的卖家，将进行包括下架商品、封号等在内的严肃处理。

北青报记者发现，多款球鞋目前仍能在平台搜索到，但点击进入后显示“已下架”。

幕后

炒鞋可能自断国产品牌升级之路

对近期事件，新华热评称：如果因为“炒鞋”导致球鞋爱好者买不到想要的球鞋，进而让国产品牌失去消费者的信任，无异于竭泽而渔，自断国产品牌升级之路。值得注意的是，当前，少数互联网平台打着“真假鉴定”等旗号，在“炒鞋”问题上借机推波助澜；还有一些平台为“炒鞋”“囤鞋”的年轻消费者提供信贷支持，扮演不光彩的角色。对当前一些网络平台借机哄抬价格的行为，品牌方应当尽快动起来，维护品牌形象。监管部门也应积极作为，加强监管和引导，维护市场秩序，为“国货”发展创造良好环境。中南财经政法大学数字金融研究院执行院长、教授盘和林表示，这种“人造稀缺”是难以持续的。从根本上说，此次特定鞋款的稀缺是因为“鞋贩子”垄断了二级市场，当商家下一轮供货铺开，市场上的供需矛盾在很大程度上将得到缓解。

低价买进、高价炒作的行为为何屡禁不止？网经社电子商务研究中心特约研究员、北京盈科（杭州）律师事务所方超强律师认为，“炒鞋热”之所以难以监管，主要在于以下四个方面：第一，“炒鞋客”炒鞋手段的行为相对“高明”和隐蔽，从执法层面上很难判定是否构成串通；第二，在暴利驱使下，多方“炒鞋客”和普通消费者自发入场，无需通过串通，也可通过较大的体量造就鞋子的稀缺性；第三，相当多的人被暴利诱惑，充当“韭菜”入局，参与“击鼓传花”的人多了，鞋价就越传越高；第四，有所谓的“潮品”平台，为“炒鞋”充当线上交易市场，却在平台监管上疏于管理。

针对一双原价1499元的球鞋炒到48889元高价的乱象，网经社电子商务研究中心特约研究员、北京志霖律师事务所副主任赵占领律师也表示，现在有些人在“炒鞋”时,把价格哄抬很高,这其中有可能涉及价格违法行为。比如相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的；利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易等。

提示

防范“炒鞋”背后金融风险

此前，央行上海分行的简报指出，“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，交易量巨大；其次，部分第三方支付机构为“炒鞋”平台提供分期付款等加杠杆服务，助长了金融风险；三是操作黑箱化，平台一旦“跑路”，容易引发群体性事件。

对于一些平台推波助澜趁机推销自家的借贷类金融产品，网经社电子商务研究中心特约研究员、上海汉盛律师事务所高级合伙人律师李旻表示：部分炒鞋者盲目地冲进“炒鞋”市场，并通过分期付款、借贷等杠杆方式购入鞋子，一旦“炒鞋”市场泡沫破裂，将对“炒鞋者”的偿还能力造成影响；而“炒鞋”平台的运营如出现问题，其提现功能往往也会受到影响。

文/记者 温婧