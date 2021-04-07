景区“人从众”见证旅游消费澎湃动力

2021年清明节假期，就地过年积压的出游热情得以释放，一些景区再现“人从众”景象。经文化和旅游部数据中心测算，清明小长假期间，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。面对人潮汹涌，有网友感慨：这是久违的拥挤，这是被怀念的拥挤。

2020年年初暴发的新冠肺炎疫情，是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。来势汹涌的疫情，让不少行业被迫按下正常经营的“暂停键”。这其中，尤以旅游业受到的冲击最为明显。文化和旅游部发布的国内旅游数据显示，2020年国内旅游人数28.79亿人次，同比减少30.22亿人次，下降52.1%；国内旅游收入2.23万亿元，同比减少3.50万亿元，下降61.1%。多数景区节假日曾经人山人海的火爆场面，几乎销声匿迹。

如今，得益于国内疫情防控的基本控制，旅游业逐渐复苏，一度消失的景区“人从众”现象再次回归现实。文化和旅游部日前发布的清明小长假国内旅游数据显示，短短3天，全国实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫情前同期的56.7%，旅游业复苏的程度远超预期。

这是一组漂亮的数据，也是一组来之不易的数据。在全球新冠肺炎疫情阴霾未散、世界经济因受疫情冲击萎缩低迷的大背景下，中国清明小长假旅游市场“风景这边独好”，又一次交出了一份靓丽的成绩单。这份远超预期的旅游成绩单，既见证了国内强大的旅游内需，又见证了旅游消费市场所蕴藏的澎湃动力。

旅游业的繁荣，在一定程度上是消费潜力释放的晴雨表，也是观察中国消费的重要窗口。近年来，伴随居民收入的稳步增长，越来越多的国人已把旅游作为重要的消费项目，旅游业由此快速步入大众化时代。尽管去年初不期而遇的新冠肺炎疫情，让我国旅游业受到重创，但随着疫情防控形势的持续向好，加之我国经济长期向好的基本发展格局没有改变，旅游业在经过短暂的沉寂后，再次迎来了强劲复苏的高光时刻。可以预计，当疫情防控得到全面有效控制时，我国旅游业将更加常态化地走向繁荣，其对拉动消费的作用将更加凸显。

旅游业产业链条长，对住宿、餐饮、交通运输等行业的消费具有直接的拉动作用。发展旅游业，对释放消费潜力、推动消费转型升级、促进国民经济可持续发展，都具有不可或缺的重要作用。当前，我国经济发展正从以往过于依赖投资和外贸拉动，向更多依靠国内需求尤其是消费需求拉动转变。而要拉动消费，发展旅游无疑是重要抓手。

过去十年，我国消费这驾“马车”跑得又稳又快，其对经济增长的贡献率几近60％，旅游业的持续升温功不可没。在后疫情时期，更应常态化地抓好疫情防控，努力为旅游业的复苏和发展营造良好的外部环境，充分满足14亿国民的旅游需求，让旅游业真正成为释放消费潜力的“助推器”。

“长风破浪终有时，直挂云帆济沧海。”刚刚过去的清明小长假，又一次见证了中国旅游消费市场的澎湃动力。相信只要控制好疫情，乘势而上引导这股澎湃的消费动力，中国人“沉睡的旅游消费”一定能被进一步唤醒，有力推动构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进经济发展新格局。