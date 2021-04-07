广东启用超500个疫苗临时接种点

广东新冠病毒疫苗大规模接种工作顺利推进，为方便市民接种疫苗，各地市纷纷出台措施，增加疫苗临时接种点和创新接种方式。截至3月31日，广东在已设立的2230家新冠病毒疫苗固定接种点之外，还启用了包括大型公共场所、场馆、集体单位及巡回点在内的549个临时接种点。截至4月4日24时，全省累计接种1079.58万剂次，累计接种860.59万人，共有216.94万人完成全程两剂接种。

珠海：疫苗接种清明假期无休

清明节期间，全省各地市多处新冠疫苗接种点节日期间不放假、不休息，正常向市民开放。记者从珠海卫健局获悉，在珠海香洲区、横琴新区、金湾区、斗门区、高新区等多处接种点节假日均不休息。其中，斗门区设置接种点和接种机动队伍，清明节期间不放假，疫苗接种不停止。

截至4月2日，全区累计接种疫苗61751剂次（第一剂次51823人、第二剂次9928人）。接种机动队伍采取“上门接种”的方式提供接种服务。由井岸镇卫生院、区侨立中医院各成立1支接种机动队伍，主要为辖区内规模性建制且周边未设立临时接种点的大中型企事业单位及其他偏远人口聚集地提供上门接种服务。

为方便居民就近接种新冠疫苗，珠海高新区增设“淇澳社区党群服务中心”和“金鼎一小”两个临时社区接种点，加上此前开设的高新区人民医院、金鼎社区卫生服务中心、后环社区卫生站接种点，高新区5个接种点已覆盖17个社区。截至4月4日16:30，高新区已累计接种新冠疫苗38315人次。

佛山：接种车直接开入学校

为方便群众接种新冠病毒疫苗，全省各地还想出了不少奇招。在佛山，一台经过规范改造的新冠病毒疫苗流动接种车开进了顺德职业技术学院，虽然接种车车内面积不大，但功能分区合理，前来接种的学生在车外完成信息登记和健康问询后，即被引导至车上，由疫苗接种人员在车上完成信息确认和接种工作。完成疫苗接种后，学生在统一的留观区留观30分钟，方便快捷。有学生点赞说：“在学校接种比较方便，这种方式非常好！”

据佛山市卫健局介绍，目前已有3辆新冠病毒疫苗流动接种车投入使用，接下来还会增加到10台，届时接种车的服务能力能达到每天5000剂次，可以为更多有需求的企业单位提供预约上门服务。

目前，佛山全市累计接种新冠病毒疫苗约68万剂次。

深圳：网红歌推高接种热情

由深圳卫健委创作的“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗”这首歌近日风靡全国，连86岁高龄的中科院院士殷鸿福教授在武汉接种新冠疫苗时也唱起了这首“苗苗歌”。受这股热浪带动，深圳市民接种新冠疫苗也走出了一波急速上扬的“行情”。

遍布深圳各社区的社康中心是疫苗接种的主要阵地，对于工业园区、大型机关企事业单位，则采取“送上门+等上门”“固定点+流动点”“集中安排+散发预约”灵活机动的方式，但493个社康中心显然无法满足全市的大规模接种。为此，深圳有关部门紧急征用了一批体育馆、文体中心、大型广场、大型医院，设立大型和超大型的临时集中接种点，目前已开放40个临时接种点，全市每日接种能力提升到27万剂次。为应对人手不足，深圳还从18家市属医疗机构抽调了4572名医护人员，组建市级机动接种队伍，支援接种任务较重的区。

据悉，深圳下一步将加快设置15个超大型、55个大型临时接种点，推动疫苗接种从“小散化”转移到“规模化”“集中化”。此外，全民接种计划管理、现场接种服务管理等信息支撑平台也正在积极筹建中，将推动接种计划精准安排、新冠疫苗精准配送、接种人员精准配置。（记者 张华 通讯员 粤卫信）