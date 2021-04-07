“人气王”还需产业旺 清明火了乡村游

清明假期，中国迎来今年首个出游小高峰。其中，可以游山玩水、踏青赏花、品尝农家美食的乡村旅游点成为名副其实的“人气王”。通过与生态旅游、红色旅游等相融合，乡村旅游具备了更加丰富的内涵，呈现出更多新玩法，成为这个假期旅游市场中的主角。

出游方式更从容

清明假期第一天，北京市民邹利利一家到延庆区的公墓祭扫后，前往龙庆峡游玩，随后入住了提前预定的乡村民宿。3天假期，邹利利一家都留在延庆，赏花、看景、逛农村大集，有时就在民宿待着，“享受了一个难得的悠闲假期”。

乡村游是清明假期北京市民旅游的重点内容。北京市文旅局的数据显示，乡村游累计接待游客102万人次，已恢复到2019年同期的近90%，密云区、延庆区和怀柔区位列游客接待量前三。记者采访发现，像邹利利这样将祭扫与踏青相结合的游客，是清明假期京郊乡村旅游的主力军。与过去乡村游多为“一日游”不同，大部分游客选择入住乡村民宿或特色酒店，进行2—3天的深度体验，更加倾向于悠闲、从容的度假方式。驴妈妈旅游网CEO邹庆龄表示，今年清明周边游呈现慢节奏、深度互动、文化体验、品质享受等特点。选择高品质的旅游产品与服务，为自己和家人带来更好的旅游、生活体验，已成为人们在参加乡村旅游时的重要诉求。

为助力乡村振兴，深挖乡村旅游资源，去年9月，广东省广州市公布了首批10家精品民宿名单，分别位于增城、从化、花都三个区。清明假期，这10家精品民宿都推出了应季特色体验，例如，增城吾乡石屋策划的踏青活动，组织游客体验农耕插秧、采摘、制作手工艾糍等，带领游客在乡村慢旅游、微度假，深度体验乡村生活方式，尤其受到亲子游、家庭游游客的青睐。此举不仅给民宿自身带来高人气，也带动了周边农家乐和农产品销售。这些精品民宿也成为广州乡村旅游市场中的新亮点。

乡土文化最吸睛

云冈区高山镇高山村—新荣区堡子湾乡得胜堡村—阳高县下深井乡大泉山村—天镇县新平堡镇，这是山西大同“古堡山峦田园，乡约乡土乡情”之旅的西线，也是山西文旅部门推出的全省22条乡村旅游线路之一，包含了大同多个县区多处景点。线路串联起的传统村落成为热门乡村旅游点。

如今，乡村文化底蕴已成为乡村旅游最重要的吸引力。为深度挖掘当地的乡土文化、传统文化，举办节庆活动、主题文化节等，成为各地盘活文化资源、打好乡村旅游“文化牌”的重要途径。

清明假期，一场盛大的“赣剧文化节”在江西乐平举办，让游客们在此感受赣剧的独特魅力。江西乐平被称为“中国古戏台之乡”，3月底，乐平洪岩水上古戏台建成并投入使用，铿锵有力的独特唱腔在水上古戏台呈现，别具魅力，假日期间，这里日接待游客超过1万人次。让游客通过亲身体验抽丝、纺织、提取桑果色素，了解蚕桑文化，则成为广州宝桑园第16届桑果节的重要内容。

山东则启动了“好客山东·乡村好时节”主题年活动，将依托“二十四节气”蕴含的民俗文化、农耕文化、乡土文化以及当地历史文化积淀，利用传统节气节日、特色节会活动和现代新兴节日，根据十六地市区位、气候、民俗特色适时适地开展登山节、开海节、音乐节、美食节等系列重点活动，旨在促进传统文化资源创造性转化和创新性发展。“山东不断丰富乡村旅游特色产品，培育乡村旅游精品线路，持续促进乡村消费提质升级，聚力打造‘乡村好时节’品牌IP，使之成为展示和传播优秀传统文化的重要阵地。”山东省文化和旅游厅副厅长孙树娥指出。

产业还需有特色

从北京市昌平区出发，沿昌赤路一路抵达延庆区永宁古城，在永宁古城里逛一圈农村大集，再吃上几个火烧。这是自驾游爱好者栾先生在社交平台上分享的自驾游路线。永宁古城有“京郊文化第一城”之称，一直是北京游客周末游的重要目的地之一，尤其是这里的农村大集，柴米油盐酱醋茶，生活所需几乎都能买到，被旅游爱好者评为“极有烟火气儿”。清明假期，永宁古城里人头攒动，各式摊位前挤满了游客。

逛完永宁古城，再去相距不远的井庄镇柳沟村吃一顿豆腐宴，是许多游客在延庆旅游的线路选择。靠着世代传下的石磨和特色点豆腐“秘方”，柳沟村民点“豆”成金，用特色豆腐宴引来了八方游客和食客。2003年，为发展民俗旅游，柳沟村将目光投向村里逢年过节招待宾客时的“火盆锅”，试探着开设起民俗餐厅。慢慢地，前来品尝的游客越来越多，村里的民俗餐厅也从少到多，形成规模。如今，除了民俗餐厅，村里还建起民宿、博物馆、豆腐工坊等，让游客在柳沟可以停留更多时间，让当地乡村旅游的产业链得以延长，把小豆腐做成大产业。

让乡村旅游既有文化又有经济效益，就离不开特色产业。安徽省怀宁县雷埠乡曙光村一片300余亩的桃园里，桃花正盛，吸引大批游客前来踏青赏花，作为山区乡镇，发展赏花等“美丽经济”，成为当地乡村旅游的重要内容，也是富农的重要途径。无论是赏花赏绿、品尝乡野土菜，还是农事参与、民俗体验，真正做到一村有一业，才能让乡村旅游走得更远、更好。