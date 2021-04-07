2000张养老床位“搬”进百姓家

本报北京电 （记者贺勇）“居家生活的失能、重残老年人，在自己家也能享受到专业的照护服务了。”记者近日从北京市民政局举行的发布会获悉，今年，北京市将在城六区建设2000张养老家庭照护床位，让老年人不离开熟悉的生活居住环境，就能获得养老服务机构的上门服务，满足老年人原居安养的愿望。

北京市民政局副局长、新闻发言人李红兵介绍，区别于普通在家养老，养老家庭照护床位依托就近的养老服务机构，通过家庭适老化改造、信息化管理、专业化服务等方式，将养老服务机构的服务环境搬到老年人家中，将专业的照护服务送到老年人床边，提升居家生活的失能、重残老年人的专业照料服务水平和生活质量。

养老家庭照护床位能提供哪些服务？李红兵表示，根据协议确定的条款，相关养老服务机构可为服务对象提供生活照料、康复护理、健康管理、辅具支持、心理服务、居家安全协助等服务，并为家庭照护者提供护理技能提升培训。值得一提的是，北京市还将享受养老家庭照护床位的老年人纳入基层医疗卫生机构家庭医生签约范畴，提供免费建立健康档案、免费体检、预约转诊、开具长处方等服务。符合家庭病床条件的可申请开设家庭病床，医保定点医疗机构按照家庭病床规定进行管理，提供医疗服务，发生的医疗服务费用纳入医保实时结算。