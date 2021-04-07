把新鲜食品送到百姓餐桌

日前，总投资20亿元的一批冷链物流骨干网设施在江西正式投入营运，构建起城市、县、乡村三级网点即配即送模式，让城乡居民能更方便地吃到新鲜食品。

一大早，江西余干县现代农业示范园区的鱼塘里，养殖户琚德进已经开始起水打捞甲鱼，40多分钟后出水的甲鱼运到了鄱阳湖农商市场。

“以前我们很早就要送一批甲鱼到市场，而且是小批量多次送，现在我们一周送两次就够了，因为市场上有冷库可以帮我们存货。”琚德进说。

鄱阳湖农商市场是江西最大的水产品交易市场，每天都有上万吨的水产品从这里发往全国各地。该市场的经营户章建富把刚收来的甲鱼一部分装车运往城市，一部分立即放入冷库。

“以前没有冷库，我们只能一次性在外地进货两三百斤，卖不了多少时间，就会有死亡损耗，现在有冷库了，我们一次性可以进两三千斤鱼。”章建富说。

上午10点，江西供储物流有限公司一箱箱新鲜的食材被陆续装上冷链物流车。中午时分，这批新鲜的货品就在南昌等地摆上各大商超的货架。据公司副总经理蒋磊介绍，目前公司冷库总面积大约为2500平方米，单个冷库的储存总容量能达到5000吨。

生鲜农产品配送+冷链物流体系建设，是供销合作社深化综合改革、服务乡村振兴的重要内容，是解决农产品上行“最先一公里”和工业品下行“最后一公里”问题的有益途径。近年来，供销全系统积极参与“农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程”，通过成立专业化冷链公司、加大项目建设力度等方式，加强冷链物流基础设施建设，大力构建以冷链物流为核心、多种形式共同发展的现代农产品流通网络。

江西、广东等省级供销社超前谋划，狠抓项目，在冷链物流建设方面走在前列。江西省供销合作社联合社党组书记、理事会主任李晓刚说，2019年7月以来，江西省供销联社在全国供销系统率先打造城乡冷链物流骨干网，提出了全链条无脱冷、绿色节能环保、5G物联智配“三结合”的建设新标准，采用冷链仓储、农批市场、商住配套融合发展的建设新模式，计划5年内投资115亿元，建设120万吨冷冻冷藏库容、配置2000辆冷藏车、搭建全省冷链大数据智慧平台。

“全系统冷链物流体系建设初见成效。”在2020年7月召开的供销合作社冷链物流暨农产品市场建设电视电话会议上，中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任邹天敬介绍，2019年，中国供销集团加快产业整合，组建成立了中国供销冷链物流有限公司。截至2020年上半年，全系统拥有冷链设施的企业达2523家，冷库总库容1410万立方米（折合546万吨），冷藏车3603辆，较2018年分别增加了近1200家、约300万立方米（折合113万吨）和2208辆，实现了较快发展；各类在建项目冷库设计总库容达到702.8万立方米（折合276万吨）。

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 19 版）