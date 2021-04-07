促进农村集贸市场健康规范发展对形成强大国内市场、加快构建新发展格局意义重大。应多方合力、协同共治，推动农村集贸市场高质量发展，促进农村消费潜力加快释放、农民消费加速提档升级

前不久，中国消费者协会发布的《2020年60个农村集贸市场“再体验”调查报告》显示，60个受调查的农村集贸市场实地体验总得分为65.14分，连续两年稳步增长；超八成消费者认为农村集贸市场环境得到改善。这些调研数据佐证了我国农村集贸市场发展稳中有进的好态势。

农村集贸市场是城乡居民生活往来和消费的重要场所，发展农村集贸市场是繁荣城乡经济的重要环节，对推进区域经济增长有积极意义。作为基础配套设施，各类农村集贸市场关系到百姓吃穿用等方方面面，是提升居民生活品质的重要因素，也是充分挖掘农村消费潜力的重要渠道。

近年来，我国农村集贸市场消费环境整体上不断向好，推动着农村居民消费不断升级，但仍然存在一些问题。调查结果显示，近一年来农村集贸市场上的问题商品出现反弹式增长，“三无”产品问题未见好转，值得引起足够重视。此外，环境卫生脏乱差问题依然存在；维权方便与售后服务方面还有待加强。这表明，持续做好农村集贸市场经营管理、提升商品质量和市场服务水平仍然任重道远，须臾不可松懈。

这些顽疾存在的原因是多方面的。就拿问题商品来说，其数量不减反增，主要是因为随着农村消费市场发展不断提速扩面，大量商品和服务涌入县乡地区，少数不良商家趁机通过以次充好来“赚快钱”，导致市场鱼龙混杂；其次是农村集贸市场监管仍存漏洞，落实经营者主体责任还不够，也给了问题商品可乘之机。整治农村集贸市场违法违规行为，营造更加规范、公平、安全、有序的市场环境已迫在眉睫。

建设高质量农村集贸市场、有效扩大农村消费，需要多方合力、协同共治。在监管端，各方监管力量要进一步明确农村集贸市场的管理权责单位，做好农村集贸市场的经营管理、维护和更新，做好市场流通情况的监测预警，密切关注各类商品和服务的问题。市场监管部门要加强对农村集贸市场的精细化管理。比如，严格推行不法经营商户“黑名单”制度，让严重违法失信者无法立足；设立投诉服务窗口，进一步畅通消费者维权渠道。

在流通端，相关经营主体要大力落实主体责任，主动配合有关部门和单位做好市场监管、食品安全、卫生、税务、消防等方面的监督检查和执法，自觉接受管理和监督；同时，要做强做大集中生产、集中采购、统一配送的农村集贸市场供应链体系，强化与大型商贸公司或主流电商企业的合作，深化供给侧结构性改革，以优惠的价格为农村消费者提供品类更丰富、质量更过硬的商品，不断满足农村消费者多样化、个性化的生产生活需求。

在消费端，要引导广大农村消费者提高品质消费和维权意识，增强在食品消费、金融消费等领域的权益保护意识和法律素养，提升对商品品牌和品质的鉴别能力，对假冒伪劣产品和坑蒙拐骗行为坚决说“不”，遇到消费纠纷主动向有关机构、组织提供线索，增强维护自身合法权益的能力。

促进农村集贸市场健康规范发展对形成强大国内市场、加快构建新发展格局意义重大。有关方面应不断增加农村品质消费供给、便利消费维权，推动农村集贸市场高质量发展，促进农村消费潜力加快释放、农民消费加速提档升级。

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 19 版）