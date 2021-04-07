社区保洁，让居民住得更舒心（消费视窗·让社区生活更加便利③）

专业管理提质量

不少社区通过引进专业物业公司等方式，对社区保洁进行精细化管理

整洁的道路，干净的墙面，黑色、蓝色、红色和绿色4个垃圾箱整齐地摆放在小区门口，走进湖北武汉市江汉区常青街道富豪社区，第一感觉就是舒适。

“不管是刮风还是下雨，每一栋楼的公共区域都是干干净净的，大家住在这里很幸福。”提到小区的卫生状况，社区居民周爱萍总有说不完的话。周爱萍所在的楼栋有8层，每天会有一位保洁员进楼，擦拭楼梯扶手，清扫地面。

“他们往往是早上6点半来一次，下午2点左右来一次。”周爱萍说，在小区里，还经常能看见有社区和物业的相关负责人对楼栋卫生进行巡查。作为社区居民的刚性需求，保洁服务现已覆盖到社区的6000多户居民。

今年的《政府工作报告》提出，发展社区养老、托幼、用餐、保洁等多样化服务，加强配套设施和无障碍设施建设，实施更优惠政策，让社区生活更加便利。如今，不少社区通过引进专业物业公司等方式，对社区保洁进行精细化管理，大大改善了社区的卫生环境，让居民住得更舒心。

每天午饭过后，只要天气好，洪文静都会在富豪社区新华时代小区转上一圈，看到地面上有落叶和垃圾，墙面上有小广告，她就用手机拍下来，并立即通知保洁员前来清理。

洪文静是绿升物业有限公司武汉分公司负责人，她所在的公司已经在小区服务了14年，负责3栋楼8.4万平方米的保洁。每年，绿升物业都会与专业的保洁公司签订服务合同。目前，负责新华时代小区卫生的有10位保洁员，5人负责楼道清扫，2人负责楼栋外的公共区域保洁，1人负责地下车库，1人负责垃圾桶清理，还有一位主管负责协调管理。“我们规定，保洁每天要清扫两次。”洪文静说。

社区保洁是个细致活，对于物业公司来说，不仅需要投入资金，更需要投入时间和精力。“我们致力于为社区提供24小时保洁服务，这就需要分工合作。聘请专业的保洁公司，让专业的人做专业的事情。”洪文静说，当然，保洁服务外包并不意味着物业公司就可以做“甩手掌柜”，每天下午6点保洁员下班后，小区的保洁服务就由物业公司的员工负责。

多种渠道保服务

一些小区或是通过小区业主委员会征集保洁专项资金，或是争取政府部门社区维修基金，来保障保洁资金

与绿升物业不同，负责富豪花园小区的富豪物业管理有限公司采取了另一种管理方式。

“我们有13个保洁员，都由公司单独招聘，负责16栋楼的保洁服务。”富豪物业管理有限公司办公室主任刘建平介绍，对大多数物业公司来说，都想找到一家服务质量好的专业保洁服务公司，但保洁行业进入门槛相对较低，从业人员的素质参差不齐，另一方面，保洁行业人员流动性较大，导致一些保洁公司服务质量难以保证。

“相对来说，我们自己聘请的保洁员流动性会小一些，服务质量也更有保证。但自聘保洁员也有不小压力，保洁员的清扫工具需要我们提供，单单这一块的损耗也不小。”刘建平说。

这两年，武汉推行垃圾分类后，小区的部分垃圾桶由环卫所提供，富豪物业能省下一笔开支，也方便了保洁员做垃圾回收。

对于垃圾回收，刘建平要求保洁员规范分类，“我们有明确的规定，并制定了相应的奖惩机制，保洁员要配合好垃圾分类行动，不能将已经分类投放的垃圾弄混。”刘建平说。

当然，无论是聘请专业保洁公司还是物业自聘保洁员，都需要资金支持，物业收入是社区保洁资金的主要来源。在富豪社区，并不是所有的居民小区都有足够的物业收入，一些小区或是通过小区业主委员会征集保洁专项资金，或是争取政府部门社区维修基金，来保障保洁资金。“这两年，武汉出台了老旧小区改造三年行动计划，我们可以给部分资金困难的老旧小区一定的维修基金，做墙面、楼道等公共区域的环境改造。”富豪社区党委书记钱琴萍说。

“我负责小区里3栋楼楼道的保洁，每个月有800元的收入嘞。”周淑珍既是富豪社区港信小区居民，也是小区的保洁员，她每个月的收入由小区业主委员会负责。

既是业主，也是保洁员，周淑珍格外尽职负责，每天把小区里里外外打扫得干干净净。“虽然不是专业的保洁员，但我可不能降低卫生标准，一定要对小区负责。”周淑珍说道。

各方合力净家园

社区保洁需要物业公司、环卫公司、居民等共同参与

社区保洁看似简单，但涉及的相关方面较多。除了物业公司，还需要环卫公司、居民等共同参与。“物业或保洁公司负责小区垃圾的清扫和归集，清运这些垃圾，还得靠专门的环卫公司。”钱琴萍说。

“我们和小区物业分工明确，他们负责小区围墙里面的保洁，我们负责围墙外的保洁。”武汉航侧保洁服务有限公司负责人李小明介绍，他们现有70多位专业保洁员，从小区楼栋外围街道的垃圾清扫到小区垃圾桶的清运，都设置了专门的人员。

相比小区内的保洁工作，小区楼栋外围的保洁更复杂一些。“这既是社区的一部分，也是城市公共空间，来往车辆和行人众多，我们安排保洁员2人一组，每天三班倒，从早上4点到晚上8点，反复清扫。”李小明说，在富豪社区，他就派了10个保洁员。

在所有保洁员中，负责小区垃圾清运的保洁员最辛苦，需要付出更多的体力劳动，还要忍受一些难闻的气味。李小明说：“保洁员最怕夏天，因为垃圾更容易产生气味，对垃圾清运的频次要求更高，有的清洁工一天要清运100多个箱子，下班时全身都湿透了。”

保持社区环境的整洁卫生，社区居民的参与必不可少。“如果社区居民没有良好的卫生习惯，自觉爱护公共卫生，保洁员再辛苦效果也不会好。”钱琴萍说，为了让大家增强环境保护的意识，社区经常会组织一些大扫除、清洁大行动、人居环境整治等相关活动。

钱琴萍认为，社区保洁发展空间广阔，但仍存在从业人员流动性大、企业服务难以保障等问题，需要政府部门、行业协会、企业等各方共同努力。

湖北省清洁业协会秘书长柴娟建议，政府部门应加强对社区保洁的支持力度，建立健全保洁服务等级认证制度和管理机制，加强对相关企业、从业人员的管理，为整个行业健康规范发展营造良好的环境；行业协会要加强推广先进经验技术、促进各方交流、制定行业标准、组织整合各类市场资源，形成行业有序发展合力；企业应建立适应性强的标准化管理架构、工作流程、业务标准和客户管理体系，保证服务品质，提高技术水平，培养高素质管理与从业团队，提高市场竞争能力。

《 人民日报 》（ 2021年04月07日 19 版）