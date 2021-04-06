直播预告： 心衰恶化螺旋式加重，如何更好管理？

老百姓多多少少都听说过心衰，知道它的全称是心力衰竭，也知道这是一种严重的心脏疾病，但是对于心衰的重视程度确远远不及癌症，更不了解一旦患心衰，如果没有进行很好的管理，病情非常容易恶化，呈现螺旋式恶化的态势，死亡率甚至高于某些常见的癌症。一旦心衰恶化螺旋式加重，该如何更好的进行管理呢？

2021年4月7日（周三）10：00－11：00，南方医科大学南方医院大内科主任许顶立做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为大众答疑解惑。

专家介绍

许顶立，南方医科大学南方医院大内科主任，心血管内科教授、主任医师，博士生导师，首批广东省医学领军人才。

担任国家心血管病专家委员会委员；国家心血管病专家委员会心力衰竭专业委员会副主任委员；中华医学会心血管病学分会委员兼心力衰竭学组副组长；中国医师协会心血管内科医师分会常务委员；中国医师协会心力衰竭专业委员会副主任委员；中国医师协会高血压专业委员会委员；广东省医疗行业协会心血管病管理分会主任委员；广东省医师协会心力衰竭专业医师分会主任委员等。

擅长：

专长于心力衰竭、冠心病、高血压和心肌病的诊断与治疗。

心衰患者如何做好自我管理？

1、建议患者每天清晨于排便后早餐前穿着相同重量衣物称体重，适当限制饮水，限盐，调整利尿治疗。

2、每天检查双下肢是否肿胀或其他部位是否有水肿或水肿加重。

3、注意休息，避免劳累。活动应量力而行，一定要注意适度，不可过量，也不要过强。

4、避免受凉，预防感冒。因为感冒、呼吸道及其他各种感染为心衰加重的主要诱因。

5、吸烟是心衰死亡的主要因素，因而心衰患者禁止吸烟。限制饮酒，但若为酒精性心肌病者，必须戒酒。

6、每1-2月需到医院做一次相关检查，让医生了解您的体重变化、饮酒、膳食和钠盐摄入的情况，以及您所使用药物的剂量和有无不良反应。

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