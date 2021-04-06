一看二压三捏四闻 专家支招辨别优劣乳胶枕

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◎新华社记者 张旭东

乳胶枕头是近几年兴起的寝具“宠儿”，但面对五花八门的品牌和广告，消费者应该如何科学选择？青岛市消费者权益保护委员会给出了一些选购技巧。

青岛市消费者权益保护委员会建议，消费者在选购乳胶枕头时，不要盲目听信“纯天然”“泰国进口”等宣传，而应通过“看、压、捏、闻”等方式来甄别产品优劣。乳胶枕头应无明显的色差、裂缝、污染、杂质等，颜色为乳白色，或者米黄色，表面应为哑光。如果枕头的颜色非常白，表面有油腻光泽，可能是添加了着色剂。

同时，消费者可用手按压乳胶枕头来感受。弹性好的乳胶枕头按压时反馈给手部的力量较大，按压后能迅速恢复到原来形状；弹性差的乳胶枕头按压时疲软无力，形状恢复慢。

此外，如果消费者用手捏乳胶枕头，好的乳胶枕头应有明显弹性，不易断裂；如果拉扯时感觉乳胶枕头没有弹性，并有撕裂倾向，表明枕头质量不好。

青岛市消费者权益保护委员会还建议消费者贴近乳胶枕头闻一闻。由天然乳胶制成的乳胶枕头有一股淡淡的橡胶味，但无刺激性气味，如腥味、石油味、动物膻味和骚味等；如果乳胶枕头有明显香味，表明枕头中可能添加了香精，以遮盖异味。

在使用乳胶枕头过程中，专家建议不能长期让重物压着乳胶枕头，不要置其于潮湿环境，也不要暴晒。