接种疫苗，如今更方便了

加快新冠病毒疫苗接种，是当前有力的疫情防控手段。全国各地正在根据国家的总体部署，按照“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”的原则，做好重点地区和重点行业人群的接种工作。截至4月4日，各地累计报告接种新冠病毒疫苗13997.0万剂次。各省份如何持续扩面提速？如何让疫苗接种更方便可及？如何保障疫苗的稳定供应？本报记者就此展开采访。

“重要的事说三遍：只要带上身份证就可免费接种！免费接种！免费接种！”这是3月20日，江苏省淮安市淮阴区徐溜镇新和村乡村医生王素银在微信朋友圈里的“三连播”。

近期，为加快推进新冠病毒疫苗接种，各地不断创新工作服务模式，以增强疫苗接种的可及性和便利性。

让接种服务流动起来

在重庆市潼南区，流动接种队深受群众欢迎。该区为企业提供上门服务，不让企业因接种停工停产。企业临时接种点被划分为等候区、登记区、接种区、留观区、咨询区，企业员工分批次进入，在有序引导下完成接种。“一点都不耽误上班。”重庆市潼南区高新区博昶电子科技有限公司工人马文科告诉记者，从登记到接种不超过5分钟。

“真是太方便了，谢谢你们！”山东省淄博市高青县黑里寨镇刘镇新村村民王超也感受到了流动接种队带来的便利。在黑里寨镇卫生院成立流动接种队后，村民们在家门口就能及时接种新冠病毒疫苗。据悉，该卫生院还对乡村医生开展疫苗接种知识培训，实现每村都有一个接种“明白人”。“明白人”定期通过村广播和微信群向居民宣教。

类似的流动接种队也活跃在广东省广州市白云区。该区在全市率先推行定点接种为主、移动上门接种为辅的接种模式，针对大中专院校、大型企事业单位、产业园区等人群集中机构，组建机动接种队上门服务。

江苏省常州市首辆新冠病毒疫苗巡回接种车已经“上阵”，这辆由公交车改造而成的接种车设置了5个接种台，配备了医用冰箱和紫外线消毒设备。接种车旁，医疗保障车同步待命，确保接种者出现不良反应时可得到快速处置。

对于个体接种者，服务也要流动起来。海南省三亚市公交集团开通“疫苗接种专线”，将接种者免费送往接种点。山东省滨州市邹平市黄山街道社区卫生服务中心租用大巴车进行接送，并安排随车家庭医生，解答接种者的疑惑。

方舱医院“变身”接种点

近日，在湖北省武汉市江夏大花山户外运动中心，“江夏方舱医院”的蓝色横幅还未取下，“大花山方舱医院新冠疫苗接种点”的红色条幅已挂上。

“新冠疫苗接种入口，找到了！”江夏区花山社区41岁的张女士兴奋地嚷道，她是来接种第一剂疫苗的。登记、测温、接种，她很快完成所有流程，几乎没有排队。“在方舱医院打疫苗有一种特殊的感受，那就是责任感。曾经医务人员在这里抗击疫情，而现在我们普通市民以另一种方式为抗疫作贡献。”张女士说。（下转第3版）（上接第1版）

该疫苗接种点设置了等待区、信息录入处、两个接种室、应急处置室，原来新冠肺炎患者集中居住的区域经过消毒保留了原貌，现在作为接种者的留观区。

江夏区卫生健康局负责人倪纯涛介绍，正月十五之前，江夏区只开设了纸坊街社区卫生服务中心、区妇幼保健院两家新冠疫苗接种单位。随着市民接种新冠疫苗越来越踊跃，接种单位增加到16家，仍不能满足居民需求。考虑到纸坊地区常住人口多，江夏区将江夏方舱医院和江夏体育馆改造为新冠疫苗接种点。这两个场地面积大，适宜大规模接种，也方便市民半小时留观。

江夏方舱医院疫苗接种点由江夏区中医医院的16名医务人员托管。在接到区里通知后，他们只花了18个小时就完成疫苗接种点的改造。这几天，该疫苗接种点平均每天接种300人～400人，最大日接待能力可达到1700人。

将体育场馆等大型公共场所作为临时接种点，也在广州市推进着。“全市各类疫苗接种总量仅上半年（预计2400万剂次）就是往年全年（800万剂次）的3倍。”广东省广州市疾控中心党委书记何蔚云介绍，针对这一情况，该市以不影响常规预防接种为前提，在接种门诊开展新冠病毒疫苗接种的基础上，将展馆、体育场馆等大型公共场所作为临时接种点，通过调配、培训各级医疗卫生机构医护人员等方式，保证新增接种点高效运转。

“全市拟建立新冠病毒疫苗接种方舱，预设立30个接种台，日接种能力可达3000人次～4000人次。方舱采用数字化管理模式，接种者使用身份证、辽事通扫码登记接种，关注微信公众号即可查询接种记录，快速、高效、便捷。”辽宁省沈阳市沈河区疾控中心党委书记、副主任阎广杰说。

疫苗接种方舱，在山东省威海市环翠区有了升级版。该区在人口密度大的孙家疃街道、温泉镇、竹岛街道、张村镇4地各设1处方舱接种点，4点连线贯穿全区，形成接种能力互助、接种便利互补的分布图。目前，4处方舱接种点已完成选址建设。方舱内，配备了先进的冷链设备、消毒设备、扫码设备、信息系统等，网上预约、语音叫号、留观提醒等服务全套跟上。投用后，该区日接种能力将从原有的3600剂次提至11520剂次。

助老措施贯穿全过程

“大爷，您把身份证给我，我帮您登记。”“阿姨，您在留观区等候半小时，穿好衣服别着凉。”在北京市怀柔区龙山街道疫苗接种点，从查验健康宝、健康咨询、登记信息，到接种、留观，老年接种者得到了细致关照。北京市怀柔区龙山街道社区卫生服务中心主任石红介绍，为有序组织60岁及以上老年人接种疫苗，中心医务人员主动与辖区村居委会对接，利用家庭医生签约服务、老年人健康体检等方式对有接种意愿的老年人进行健康评估。

除开展健康评估外，北京市怀柔区在16个疫苗接种点配备助老设施、无障碍通道、老年人接种专台，并对老年人进行接种后3日内健康监测，做好跟踪回访，为老年人接种新冠疫苗提供全方位服务。

上海市在老年人接种新冠疫苗方面，同样花了心思。该市各区以居村委为单位，通过“上海疾控”微信公众号或“健康云”App，在新冠疫苗预约管理平台上注册单位账户，生成社区二维码，符合条件的辖区居民可扫码填报个人信息和接种意愿等，而后获得预约详情单和预约成功短信。不方便使用智能手机的老年人，可通过社区卫生服务中心的健康驿站自助终端刷身份证、社保卡后登记预约，或由社区志愿者协助登记预约。上海市要求，70岁及以上社区人群前往接种时，需由家属或社区志愿者陪同。

（参与采写报道的有：记者赵星月、郝金刚、毛旭、王仲宇、沈大雷、刘泽林，特约记者陈英、孙建国，通讯员王英、金增秀、高咏梅、王富艳、张春红、郭霏）