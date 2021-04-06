适量饮酒保护心血管无科学依据

适量饮酒保护心血管？研究证据不支持。这个结论来自于北京大学公共卫生学院李立明教授团队和牛津大学陈铮明教授团队的一项联合研究。该研究针对喝酒与心血管疾病关系，对50余万人进行了近10年的随访。研究论文日前在线发表在《柳叶刀》上。

该研究从2004年至2008年，在国内10个地区招募了512715名成年人，记录了酒精使用和其他特征。至2017年1月1日，随访了约10年，通过与疾病、死亡监测、医疗电子信息记录相关联，来监测心血管疾病（包括缺血性卒中、脑出血和心肌梗死）。研究显示，33%的男性有每周饮酒的习惯，而且主要是白酒，而女性只有2%。

传统观察性流行病学研究分析结果显示，男性自报的酒精摄入量与缺血性卒中、脑出血、心肌梗死的发生风险呈U形关联（每周摄入纯酒精量约100克的男性中，缺血性卒中、脑出血和心肌梗死的发生风险最低，比不喝酒的人低）。但在遗传学分析中，研究者用基因型预测个体的平均饮酒量，进一步分析与心血管疾病风险的关联，没有观察到前面所说的U形关联。脑卒中的风险随平均酒精摄入量的增加而增加，脑出血的风险增加幅度比缺血性卒中更明显。心肌梗死的风险与平均酒精摄入量没有观察到统计学显著的相关性。在男性中，不论是自报的酒精摄入量，还是基因型预测的酒精摄入量，都与收缩压具有很强的正相关。由于女性中喝酒的人很少，基因型与酒精摄入量的相关性不是很强，所以未观察到喝酒与血压、脑卒中或心肌梗死之间存在关联。

针对该研究结果，专家提醒：任何水平饮酒都存在着健康风险；适度饮酒对心血管的保护作用并不具因果关系；随着摄入酒精量的增加，血压及脑卒中风险不断增加。专家建议，平时能不喝酒最好就不喝。（记者付东红 通讯员吕筠）