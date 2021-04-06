憋坏了的游客开始“撒欢儿”，酒店、机票预订量大增，文创产品、创意营销受追捧

清明假期，游客被“压抑”的出游需求得到初步释放

“趁现在大好春光，我就想着赶紧出去走走。烟花三月下扬州嘛，一直就很期待扬州的早茶，在瘦西湖泛舟，听扬州小调。”今天，刚刚结束度假回到北京的王先生告诉记者，这是一年多来，他第一次外出旅游，“感觉不虚此行”。

记者今天综合多家在线旅游平台的数据发现，今年清明假期，憋坏了的游客开始“补偿式出游”，尽情“撒欢儿”，由此也让清明旅游市场出现高峰。

酒店、机票预订量大增

去哪儿数据显示，清明节期间机票、酒店预订较疫情前同期（2019年）实现大幅增长，机票预订量达到2019年同期1.4倍，酒店预订量达到2019年的1.5倍，其中，南京、苏州、青岛、珠海、扬州等多个城市酒店预订量都实现了超5成的增长。马蜂窝旅游大数据显示，该平台火车票业务则是以超出2019年同期两倍以上的速度增长。途家民宿的数据显示，乡村旅游目的地表现抢眼，乡村民宿提前订单量占总预订量超过60%，民宿平均客单价为941元，较去年同期平均住宿价格增长约240%。

中国社会科学院财经战略研究院教授、中国休闲研究国际学会联席主任魏翔表示，从今年清明小长假来看，旅客被“压抑”的出游需求得到了初步的释放。随着天气变暖以及疫苗接种率的提升，在即将到来的“五一”假期，旅游业预计将迎来一波大规模的回暖。

去哪儿大数据研究院院长兰翔则预测，“五一”期间不仅传统热门旅游目的地将复现“人从众”的盛况，一些小众冷门旅游目的地也可能出现“大爆发”的情况，建议有出行计划的旅客提前预订机票和酒店。

赏花和文化游是重点

“一个北京玉渊潭公园，一个北京动物园，清明期间都是人山人海，感受到了大家憋了很久终于可以放飞的迫切心情了。”今天，北京市民张女士发了这样一条朋友圈信息，引发不少朋友点赞，还有人留言补充说“还有颐和园”。

而在北京工作的陈女士则“飞”到了几千里之外的西藏林芝去看桃花。“好久没有旅游了，就想着这个清明假期好好放松一下。因为自己一直没去过西藏，在网上正好看到林芝有桃花文化节，加上林芝气候气候比较好，高反没那么严重，所以就果断订了机票来了。”陈女士说。

“我最喜欢雅鲁藏布江大峡谷里的桃花，桃花漫山遍野，与周边的藏式民居相互映衬, 显得错落有致、层次分明。”陈女士不无感慨地说，“桃花哪里都有，但是开在雪山下，开在雅鲁藏布江旁边的桃花只有林芝有。”

“今年清明期间，游客重点还是围绕赏花和文化之旅展开。”马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶对记者表示。

马蜂窝数据显示，从门票销售的热门目的地来看，集中在北京、苏州和广州。北京植物园、北京玉渊潭公园、颐和园、苏州拙政园、苏州寒山寺、扬州瘦西湖、无锡拈花湾等均榜上有名。

“西藏林芝，由于桃花旅游文化节已举办了19届，从3月份开始，旅游关注度就一直很高。特别是今年，慕名前往林芝赏桃花的游客明显比往年增多。”冯饶说，文化游方面，成都大熊猫繁育研究基地、秦始皇兵马俑博物馆、北京故宫博物院和陕西历史博物馆等场所也入围门票销量前20。

驴妈妈发布的《2021清明出游总结报告》则显示，清明假期首日三星堆博物馆人流量突破1.5万，再创历史新高；八达岭长城像人流传送带，摩肩接踵的人被推着走；数万游客挤满清明上河园，瞬间穿越到繁华的宋朝。

文创产品、创意营销受追捧

4月4日，记者在北京玉渊潭公园采访发现，公园内的一处樱花冰淇淋专卖点前排起了长队，不少游客购买后不是先打开吃，而是对着樱花拍照后发朋友圈。

据北京玉渊潭公园官网介绍，今年樱花文化活动期间，公园增设文创商品销售展位及樱花冰激凌专卖点25处，公园文创尝试“走出去”，在印象城商城展售樱花冰激凌、“小樱”定制文创等产品，与春季赏花活动同步开幕。

此外，北京玉渊潭公园还与哈根达斯合作推出文创热卖单品“第六代樱花冰淇淋”，全面升级传统樱花文创产品，推出新款文创“小樱盲盒”，受到游客追捧。

除了文创产品，创意营销也受到消费者的欢迎。4月3日，由同程旅行发起的“机票目的地盲盒”活动“98元盲盒随机飞，不想去全额退”，吸引了超过1000万用户参与抢购，“机票盲盒”相关的抖音、小红书话题量突破1亿。

“此前，疫情原因抑制了春节期间的旅游市场，为满足开春以来较大增长的出游需求，我们特别推出了此次活动。通过低价+盲盒的玩法，在不降低出行品质的同时，有效迎合了时下年轻人追求神秘刺激的心理需求，受到消费者欢迎。未来，我们将带来更多高品质产品和有创意的玩法。”同程旅行相关负责人说。（记者 杨召奎）