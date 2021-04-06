让你手机成瘾的不是App，而是缺乏意义的生活

如今，很多人无论何时，都要刷刷手机，不刷就觉得不安；可只要一刷上就停不下来，刷完又后悔什么也没干，但没过一会儿却又心痒难耐……如果你也是如此，那么很不幸地告诉你，你很可能已经“手机成瘾”了。

既然都上瘾了，那此人肯定非常喜欢玩手机吧，但事实可能并非如此。杜伦大学的研究人员伊森·尼克拉斯和瓦兹利·迈克尔近期发表的一篇论文则指出：那些天天刷手机的人，心底里可能并不喜欢这样。

这究竟是怎么一回事呢？

多巴胺的圈套：想要≠喜欢

在日常用语中，“想要”与“喜欢”有何区别呢？试想，当一个人说自己喜欢一幅画时，可能并不代表他想要买它，也许只是单纯在表达欣赏和赞美。但如果他说他想要这幅画，那他的意思就是想拥有这幅画，其中包含了占有之意。所以，想要强调的是占有，而喜欢更多是表达欣赏。

成瘾的一大特征，就是在成瘾者内心感受中，想要的程度很高，但喜欢的程度却较低，甚至几乎没有。那些沉迷于酒精和毒品的人，与其说他们真心喜欢这些东西，不如说他们的大脑已经对该类物质产生了依赖，这使他们常被“想要”的冲动所驱使。而伊森·尼克拉斯和瓦兹利·迈克尔则认为，可以用这一机制来解释手机成瘾现象。

当个体渴望达成某个目标（刷出新的短视频、刷到更有意思的推文）时，人体大脑中的“奖赏回路”就会被激活，刺激大脑释放出大量的多巴胺，以使人们处在兴奋且愉悦的状态。可这种愉悦感，并不等同于努力实现目标后的成就感。这也就解释了为何我们刷完手机后会倍感空虚——只体验到了兴奋感，并无成就感。

每当我们刷微博或抖音时，大脑中都会有一个期待：会不会出现新的消息或短视频，这就使奖赏回路被激活，刺激人体持续产生多巴胺，从而使我们变得兴奋，不停地把手机刷下去。可一旦把手机放下，兴奋感稍一减退，人就会变得不安。为了缓解焦虑，人们希望再次获得多巴胺，于是又点开手机……周而复始之下，这就使奖赏系统变得越发敏感，越来越容易被激活。从行为主义心理学角度来看，这样的行为使人陷入了“刺激—愉悦—愉悦强化—成瘾”的消极循环中。

现代人的精神困境

如今人们容易玩手机上瘾，这一方面是由于App设计者深谙营销心理学，毕竟只有让使用者“难以自拔”，才能获得更多商业利益；但另一方面，我们也要反思自己，为何我们宁可沉迷在这份虚幻的快感中，也不去做自己真正喜欢且有意义的事？

这就不得不提到“空心病”。这是一种由于价值观缺陷导致的心理障碍，其症状表现为：对生活十分迷茫，不知道自己想要什么，并伴有强烈的孤独感和无意义感。在传统社会中，人们的价值观相对稳定；但近年来随着社会发展速度加快，一些人的思想受到了一定的冲击，他们过去推崇的价值观受到了挑战。在信息化时代，借助短视频等社交平台，一些人的观点被放大，让我们的生活充斥着各种价值观，这就加剧了人们的价值选择困难。

存在主义心理学很早就关注到现代人的这种精神困境。精神医学专家欧文·亚隆曾说：“现代社会中，人类要完成的任务就是，在没有外在坐标指引的情况下，找到生命的方向。”不过，一个人若想要找到人生的方向、做有意义的事，那得先回答“什么才是有意义的事？”而在这个价值多元化的世界中，这本身就是一个难以回答的问题。所以，也许人们对手机的沉溺，也是这种精神困境的一种反映。

上瘾也可以很积极

现实主义疗法创始人威廉·格拉瑟认为，上瘾行为本质上是人们为了缓解无法找到爱与价值所带来的痛苦。上瘾者普遍在寻找人生价值的过程中遭受到了挫折，转而寻求一种廉价的替代品。

不过，威廉·格拉瑟也指出，上瘾并不都是消极的，也存在积极上瘾。想想那些每天练琴16个小时的钢琴家、能风雨无阻跑几十公里的跑者以及每天挥棒600次的棒球运动员。威廉·格拉瑟认为，光用意志力还不足以解释他们的这种坚持，更好的解释也许是：他们对每天进行的活动上瘾了，以至于如果停止这项活动，他们会感到痛苦；一旦恢复，痛苦会随之消失。

但与消极上瘾者不同，积极上瘾者并不为牺牲的时间而感到后悔，反而认为这种投入很有价值。他们不仅能从上瘾行为中获得精神力量，而且能借助这些力量帮助自己更好地完成想要做的事。

看到这里，你可能会问，那么我们怎样才能找到让自己积极上瘾的事呢？威廉·格拉瑟指出，形成积极上瘾需要时间，而且无论参加哪种活动，积极上瘾通常不会在6个月内形成，你必须坚定地持续很长一段时间。不过，坚持的结果也可能不尽人意，因为并非所有尝试潜在积极上瘾活动（如冥想、跑步等）的人都会形成积极上瘾。

换句话说，并不是你发现了什么事情有意义，然后才选择坚持，而是只有当你坚持做某事一段时间后，才可能发现其中蕴含的意义，进而找到人生的方向。（作者祝杰 系国家三级心理咨询师）