今后三天北京晴或多云为主 昼夜温差可达10℃早晚注意添衣

今（4月6日）后三天，北京将以晴或多云的天气为主，最高气温在20℃左右，白天暖意在线，但昼夜温差较大，公众早晚时段注意添衣保暖。此外，北京花粉浓度处于较高水平，易敏人群需注意防护。

昨天白天，南郊观象台最高气温为18.9℃，出现在12时；午后南风渐起，阵风风力较大，气温开始下降，14时气温为18.2℃。昨天前半夜，北京南风仍旧强劲，阵风一度达到6级，后半夜风力逐渐减弱。

北京市气象台预计，今天晴转多云，受弱冷空气影响，下午西部山区有小阵雨，南转北风2、3级，最高气温21℃；夜间多云转晴，最低气温10℃。

明后天，北京仍将以晴或多云的天气为主，最高气温在20℃左右，但最低气温仅有6~7℃，昼夜温差达10℃以上，一早一晚出行需注意多添一件衣服保暖，谨防着凉。

气象专家提醒，今后三天，北京不会出现明显降水，暖意在线，花粉浓度仍将处于比较高的水平，易敏人群外出需做好健康防护。与此同时，北京昼夜温差较大，最低气温仅有个位数，早晚时段出行仍需注意保暖。