强降雨东移至江南华南等地 东北多地气温“大跳水”

今明天（4月6日-7日），南方降水的重心将逐渐东移，江南南部、华南等地部分地区也将遭遇强降雨的侵袭，局地有暴雨，当地需注意防范次生灾害。气温方面，受持续阴雨影响，江南、西南等地的气温将持续保持低迷，而在东北地区，冷空气来袭，多地将经历气温“大跳水”。

南方降雨中心东移 新疆西藏需警惕强降雪

昨天，南方降雨的重心主要集中在云南南部地区，云南中南部、广西西部、贵州中南部、湖南中部、江西大部等地出现小雨或中雨，其中，云南南部的部分地区出现大雨，西双版纳和红河等局地暴雨。

中央气象台预计，今天南方降水的重心逐渐向东移动，中到大雨的范围将东扩至贵州南部和东部、湖南中北部一带。预计明天，华南、江南南部等部分地区也将遭遇大到暴雨的侵袭。具体来看，今天江汉南部、江南西部、西南地区东部和南部等地部分地区有中到大雨，其中，湖南西北部、贵州东北部、云南东南部等地部分地区有暴雨。而在北方，新疆南疆西部山区、西藏西部、青海东部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆南疆西部山区、西藏西部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪。

明天，江南中部和南部、华南北部和西部等地部分地区有中到大雨，其中，广西中部等地部分地区有暴雨或大暴雨。新疆南疆西部山区、西藏西部和南部、青海东部、甘肃南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆南疆西部山区、西藏西部等地部分地区有中到大雪，局地暴雪。

总的来看，这次降雨在云南南部的滞留时间较长，局地有短时强降雨等强对流天气。常年4月云南仍处于干季，这样长时间的降雨并不多见，当地需防范地质灾害的发生；而在新疆、西藏等地则需要警惕强降雪可能给出行带来的不利影响。

西南江南湿凉感明显 东北多地气温“大跳水”

气温方面，受持续阴雨影响，今后三天，西南、江南等地最高气温普遍较常年同期偏低，最高气温普遍在20℃上下，省会级城市中，像是长沙，今明天的最高气温仅有15℃，体感比较湿凉。

与此同时，北方大部地区气温普遍稳中有升，但在东北将经历气温骤降，像是哈尔滨，昨天最高气温还有18℃，明天就将降至7℃了，气温变化较大，需注意及时添衣防感冒。此外，北方未来几天的昼夜温差依然比较大，多在10℃以上、部分地区还能超过15℃，其实对于长江中下游以北的多数地方而言，4月本就是一年当中昼夜温差最大的时候，白天夜间似乎是两个季节，早晚外出依然要注意保暖。