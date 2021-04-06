“茶烟”火爆 别拿健康噱头唬人

最近，有一种叫“茶烟”的烟草很火爆。所谓“茶烟”，据说就是把茶叶当作烟草来抽。商家宣称其外观、味道、方式都与传统香烟一样，但不含尼古丁，号称是有戒烟功效的“健康烟”。

正常情况下，茶是用来喝的，不是用来吸的。鸡汤好喝，但老母鸡烧焦了的味道一定不好闻。按常人思维，再健康的东西点燃后吸入肺部，都可能成为健康杀手。把供饮用的茶叶制成可吸食的香烟，这是把好东西用错了地方，在某种意义上是把“香花”变成“毒草”的无益之举。据了解，相关“茶烟”虽没有尼古丁，却含有焦油，与传统烟草一样有害身体健康。

以健康噱头误导人的不只是“茶烟”，电子烟最初也声称“安全无害”，但电子烟仍然是烟，如今拟被纳入监管范围，参照卷烟予以监管。此外，某些以“安全不伤人”为卖点的“仿真烟花”、“能够抗幽门螺旋杆菌”的功能牙膏、“富含纤维”的蛋糕、“全麦制作”的面包等新鲜概念，很多都是商家“发明”的健康噱头而已，制造卖点引诱消费者购买。

某些商家以健康噱头为卖点宣传，已涉嫌违法，当引起监管部门足够重视，绝不能让健康噱头唬人或骗人。